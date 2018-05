Thi thể phượt thủ đã được đưa lên đỉnh thác

Ngày 23-5, ông Mang Xích, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Dũng (Tuy Phong, Bình Thuận), cho biết thi thể của nạn nhân Thi An Kiện đã được đưa lên đỉnh thác Lao Phào sau gần hai ngày dùng nhiều thiết bị và đưa ra rất nhiều giải pháp để thực hiện.



Theo ông Xích, việc đưa thi thể nạn nhân lên đỉnh thác do nhiều nhóm phượt thủ, cứu hộ tăng cường ở các địa phương như Bình Thuận, Lâm Đồng, TP.HCM thực hiện và cực kỳ khó khăn. Riêng chính quyền địa phương cũng đã làm việc và chia buồn với gia đình nạn nhân. “Chiều nay, sau khi làm vệ sinh, thi thể của nạn nhân sẽ được đưa về TP.HCM mai táng” - ông Mang Xích cho biết.

Như tin đã đưa, lúc 12 giờ ngày 12-5, phượt thủ Thi An Kiện (24 tuổi, ngụ TP.HCM) được cho là mất liên lạc khi tham gia khám phá cung đường Tà Năng-Phan Dũng cùng nhóm sáu người bạn.

Vào ngày 15-5, sau ba ngày phượt thủ này mất liên lạc, lực lượng tìm kiếm đã lên tới khoảng 100 người gồm các nhóm phượt thủ, người dân địa phương, dân đi rừng và các cơ quan chức năng.



Một trong các nhóm tìm kiếm Thi An Kiện trước khi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ảnh: P.NAM

Nhiều thiết bị bay flycam (ghi hình từ trên cao) cũng được huy động để tìm kiếm, sau đó đã phát hiện vỏ nylon và hai bịch cà phê của Kiện rơi lại gần khu vực thượng nguồn thác Lao Phào. Lập tức một sơ đồ dự kiến đường di chuyển của phượt thủ này được phác họa để các nhóm chia nhau tìm. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của các nhóm tìm kiếm sau sáu ngày vẫn chưa có tín hiệu gì khả quan.

Đến sáng 19-5, các nhóm tìm kiếm tiếp tục phát hiện một camera hành trình đội đầu, pin, đèn pin, dây sạc điện thoại, thực phẩm rơi vãi ở bán kính hẹp gần thác Lao Phào.

Những vật dụng này đã được người bạn của Thi An Kiện xác nhận. Cuộc tìm kiếm sau đó đã tập trung tại thác Lao Phào. Đây là thác nước bảy tầng có nhiều vực sâu và tổng chiều cao lên tới 300 m.

Đến chiều 20-5, thi thể được cho là của phượt thủ này được phát hiện nổi lên ở con suối ở tầng thác thứ tư. Theo đoạn phim ngắn quay thi thể nạn nhân với khoảng cách khoảng 5 m, nạn nhân nằm chết ở tư thế úp mặt và có ít dấu hiệu trương phình. Nhiều khả năng sau khoảng 3-4 ngày đi lạc, Thi An Kiện xuống suối lấy nước và đã bị trượt chân rơi xuống thác.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, nơi phát hiện thi thể của nạn nhân Thi An Kiện nằm ở vực thác thứ tư trong bảy tầng của thác Lao Phào. Việc tiếp cận nơi đây được xem là thử thách lớn, rất nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 21-5, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp cận hiện trường đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vực thác và cố định ở sát bờ suối cạnh thác có chiều cao so với mực nước biển 580 m. Khám nghiệm bên ngoài, nạn nhân bị nhiều chấn thương do va đập khi rơi xuống vực thác và thời điểm tử vong khoảng 2-3 ngày sau khi đi lạc. Khi rơi xuống thác, nạn nhân vẫn còn mang theo ba lô màu cam.

Theo các phượt thủ kinh nghiệm, sau khi bị mất tích lúc 12 giờ ngày 12-5 ở tọa độ 11°28’42.1”N,108°35’16.1”E, Thi An Kiện có thể đã quay trở lại nhưng bị lạc và đã rẽ sang nhánh khác của con suối để tìm đường ra. Lúc này Kiện buộc phải ở lại ngủ đêm trong lòng suối. Đây là tọa độ ở đầu thác Lao Phào với độ cao 750 m - nơi Kiện để lại hai bao cà phê hòa tan. Như vậy, nạn nhân đã đi thêm một đoạn đường cực kỳ khó khăn khoảng 400 m dọc theo suối trước khi ngã xuống vực tử vong.