Thông tin về ba trẻ chết do tiêm nhầm vaccine: Công an còn đang tiếp tục điều tra

Trong ngày 25-10, một số báo và các trang mạng xã hội tràn ngập thông tin khẳng định nguyên nhân tử vong của ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine viêm gan B vào ngày 20-7 tại BV Đa khoa Hướng Hóa là do tiêm nhầm thuốc. Theo thông tin này, tại thời điểm tiêm chủng vaccine cho các bé, BV Đa khoa Hướng Hóa mất điện nên nhân viên tiêm chủng đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung Oxytocin tiêm cho các bé làm ba cháu tử vong. Điều này được làm rõ khi cơ quan chức năng kiểm tra số thuốc còn lại trong xy lanh đã tiêm cho các cháu…

Về thông tin trên, ngày 25-10, ông Lê Xuân Đường - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết công an chưa có kết luận chính thức về vụ ba trẻ sơ sinh chết sau khi tiêm vaccine. Việc thông tin về kết luận trên là nhận định, còn chính thức thì chưa…

Còn ông Lê Quang Công, Quyền Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Trị, nói: “Chúng tôi không biết các báo lấy đâu ra thông tin đó. Hiện nay, vụ việc đang điều tra và chưa có kết luận rõ ràng. Trường hợp đúng như báo nêu thì chúng tôi đã bắt bị can rồi. Hiện vụ việc đang được chúng tôi phối hợp với Bộ Công an điều tra, chưa có kết quả. Kết luận xét nghiệm các mẫu vaccine tại BV Đa khoa Hướng Hóa do Bộ Y tế tiến hành nhưng chưa thể cung cấp cho báo chí vì nó là tài liệu mật…

Người thân thẫn thờ khi những đứa trẻ chết sau khi tiêm vaccine. Ảnh: V.LONG

Về phía cơ quan y tế, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, khẳng định: “Thông tin về tiêm nhầm thuốc cho ba trẻ sơ sinh trên một số báo là sai lệch, không chính xác. Tôi rất bất ngờ trước thông tin đó. Sở Y tế đã chỉ đạo ban giám đốc BV Đa khoa Hướng Hóa có công văn đề nghị với các cơ quan liên quan nói rõ về thông tin này. Hiện chúng tôi cũng đang rất mong kết luận chính thức từ cơ quan tố tụng…”.

Trả lời báo chí, ông Văn Thanh, Giám đốc BV Đa khoa Hướng Hóa, cho biết vẫn chưa nhận được kết luận nào từ công an. “Tôi cũng có nghe một số người bàn luận quá trình lấy bơm tiêm trong một cái chai, gọi là hộp đựng vật sắc nhọn. Trong đó, không chỉ bơm tiêm mà có rất nhiều thứ, nhiều loại vỏ thuốc. Công an có lấy trong hộp này ra mang đi để điều tra nhưng chưa biết kết quả sao…”.

Về phía bệnh viện, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Giám đốc BV Đa khoa Hướng Hóa, cho rằng những thông tin trên báo là không hợp lý. Theo ông Thiện, hai loại thuốc này không có chuyện bỏ lẫn lộn nhau được. Bởi vaccine viêm gan B được cất trong tủ lạnh, còn thuốc gây co tử cung Oxytocin không cần bảo quản trong tủ lạnh. “Ngoài ra, một bên thuốc dạng ống, bên thuốc dạng chai, người lấy thuốc và tiêm thuốc có nhiều năm kinh nghiệm khó nhầm lẫn được. Thời điểm xảy ra vụ ba trẻ sơ sinh tử vong, bệnh viện có sử dụng loại thuốc Oxytocin do Nga sản xuất, dạng ống dung tích 1 ml, trước khi tiêm phải bẻ ống để lấy thuốc và không bảo quản trong tủ lạnh. Lúc đó chúng tôi chỉ bảo quản vaccine ngừa viêm gan B chung tủ lạnh với loại huyết thanh chống uốn ván (SAT) dạng ống cùng một số thuốc dùng hạ sốt loại nhét hậu môn. Đoàn kiểm tra Bộ Y tế khi vào làm việc sau sự vụ xảy ra cũng kết luận việc này chẳng ảnh hưởng gì”.

Trước đó, ngày 10-10, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” làm chết ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine tại BV Đa khoa Hướng Hóa. Hiện vụ việc vẫn còn tiếp tục điều tra.

Khi nghe tivi thông tin về nguyên nhân cái chết của con, tôi bức xúc tột độ, còn vợ tôi thì lịm trên giường. Lâu lâu cô ấy gượng nói trong nước mắt: “Con mình bị tiêm thuốc đó thì làm sao sống được…”. Anh NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO, cha của một trong ba trẻ sơ sinh tử vong Nghe thông tin kết luận con chết vì tiêm nhầm thuốc tôi rất bức xúc. Tôi không hiểu nổi vì sao bác sĩ lại không phát hiện ra vì hai lọ thuốc khác nhau. Anh NGUYỄN MINH TIẾN, cha của một cháu tử vong

VIẾT LONG