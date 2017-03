Thương tâm, hai vợ chồng và con trai tử vong sau khi đi ăn giỗ

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người trong một gia đình thiệt mạng. Ảnh: CTV

Vào thời điểm trên xe tải Howo (hổ vồ) mang BKS 37C-124.89 chạy hướng Hà Nội-TP HCM đâm vào xe máy mang BKS 37K4-6607 do anh Cao Bá Tráng (trú xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) chở theo vợ và con trai, chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến anh Tráng và con trai là cháu Cao Bá Hiếu (2 tuổi) chết tại chỗ. Chị Cao Thị Mận (vợ anh Tráng) bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe tải dừng xe và chạy trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn cũng làm xe máy hỏng nát, ách tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 1A.

Hiện Công an huyện Diễn Châu cùng Đội CSGT 5-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, vợ chồng anh Tráng, chị Mận có hoàn cảnh khó khăn, có hai người con. Bé Hiếu là con trai đầu và một bé gái vừa tròn một tuổi.

Trưa 19-10, vợ chồng anh Tráng, chị Mận cùng con trai đầu đi giỗ ông nội chị Mận. Sau khi ăn giỗ xong anh Tráng chở chị Mận về nhà để chăm con gái út đang ốm. Trên đường về thì xảy ra tai nạn thương tâm như trên.