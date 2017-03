Tiếp loạt bài “Những cây xăng quyền lực trên quốc lộ 20”: Mới chỉ là “phần nổi”!

Bộ Công an chỉ đạo xác minh Ông chủ cây xăng Hồng Nhân thừa nhận chung chi cho CSGT TP Đà Lạt. Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn Trạm Madagui giải trình. Thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an: “Báo Pháp Luật TP.HCM ra các ngày 1, 2, 3, 5-6-2013 đăng bài nhiều kỳ “Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20”. Nội dung các bài báo phản ánh sự bảo kê của CSGT đối với xe tải trên quốc lộ 20 từ Lâm Đồng về TP.HCM thông qua một số cây xăng trên tuyến. Văn phòng Bộ Công an đề nghị giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ và thông tin cho báo chí theo quy định”. l Trong một diễn biến khác, ngày 6-6, Đại tá Nguyễn Đình Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh thông tin trong loạt bài “Những cây xăng quyền lực trên quốc lộ 20”, công an tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh làm rõ những thông tin mà báo nêu. “Do Trạm Madagui là chốt kiểm soát giao thông duy nhất để giữ gìn ATGT trên quốc lộ 20 nên không thể giải tán chốt, trước mắt công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm tường trình về việc có liên quan đến những thông tin mà báo nêu hay không” - Đại tá Thư cho biết thêm. l Ngày 5-6, trao đổi với PV, ông Lê Văn Nhân, chủ cây xăng Hồng Nhân, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), thừa nhận đã nhận tiền của tài xế. Trước đó, ngày 24-4, ông và nhân viên đã nhận 1,2 triệu đồng từ một lái xe để chung cho CSGT TP Đà Lạt. Ông Nhân xác nhận: “Nhân viên của mình có nhận tiền nhưng chỉ nhận tí tí, thì cũng bao nhiêu xe đâu”. Khi chúng tôi hỏi ông chung trực tiếp cho CSGT nào, ông Nhân nói tránh: “Cái này tôi cũng không biết, người khác làm chứ tôi đâu có làm, CSGT tôi đâu có biết, đâu có quan hệ đâu, chỉ chung qua cò thôi, khi báo đăng thì cò cũng cúp máy không liên lạc được rồi”. Tuy nhiên, khi chúng tôi chất vấn rằng vì sao khi chung tiền nữ nhân viên của ông lại dặn: “Tí nữa xuống dưới kia có bị công an thổi lại thì nói là em vừa chung cho cây xăng Hồng Nhân rồi” thì ông Nhân im lặng. Chúng tôi hỏi ông về việc tại sao biết việc nhận tiền của tài xế để chung tháng cho CSGT là phạm pháp mà ông vẫn làm, ông Nhân nói: “Cái đó tôi thấy là sai nhưng mà không chung không được. ĐÔNG PHƯƠNG