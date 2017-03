Tình trạng chèo kéo du khách vẫn chưa được giải quyết triệt để

Ngày 18-2, tại Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014, lãnh đạo Sở VH,TT&DL TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2013 đã ban hành 39 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 200 triệu đồng đối với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, các quán karaoke gây ồn ào.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý quảng cáo đã thưởng nóng cho các tổ chức, cá nhân bắt quả tang 26 trường hợp dán quảng cáo rao vặt trái phép với số tiền trên 5 triệu đồng. Đồng thời đã đề nghị Sở TT&TT có ý kiến với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 145 số điện thoại vi phạm và không cho phép phục hồi.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng thời gian qua hoạt động của ngành vẫn còn một số hạn chế; một số thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng cấp TP chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ra thị trường quốc tế và nguồn du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành.

Tại hội nghị này, ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đề nghị : “UBND TP Đà Nẵng bổ sung các chuyên ngành như : đạo diễn sân khấu, biên kịch sân khấu, đạo diễn các chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp vào sách thu hút nhân tài và cho phép cử nghệ sỹ, diễn viên của hai nhà hát Trưng Vương và Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đi học bậc đại học từ nguồn ngân sách TP”.

Cũng theo báo cáo của Sở thì công tác triển khai chống đeo bám, chèo kéo khách vẫn chưa thực hiện kiên quyết. Tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách vẫn chưa được giải quyết triệt để tại các tuyến đường trung tâm, đỉnh đèo Hải Vân và danh thắng Ngũ Hành Sơn.

“Kính đề nghị UBND TP chỉ đạo UBND các quận, huyện và lực lượng công an TP tăng cường công tác phối hợp giải quyết triệt để các đối tượng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch. Khẩn trương thành lập tổ chuyên trách trật tự du lịch đối với các quận còn lại. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng các quận, huyện thường xuyên tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch”, ông Thanh cho hay.

Lãnh đạo Sở VL,TT&DL TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND TP cho phép đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài nước để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức Cuộc thi trình diễn pháo hoa, kết hợp văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp giải trí. Bên cạnh đó sở này cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng cấp kinh phí 750 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng cho 150 VĐV chủ lực (tương đương 5 triệu đồng/VĐV).

LÊ PHI