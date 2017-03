Tỉnh ủy, công an đã vào cuộc

“Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nghi vấn một số cán bộ của Sở NN-PTNT, Sở TN&MT, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh tiếp tay để chủ nhiệm HTX Dân Sinh sai phạm, Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh khẩn trương làm rõ sự việc. Sau khi có kết luận, Tỉnh ủy sẽ có hình thức xử lý đối với các cán bộ có liên quan. Tôi mong báo tiếp tục phản ánh những cán bộ sai phạm, tiêu cực để Tỉnh ủy có thêm cơ sở xử lý”.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng cho hay: “Qua những thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tôi đã chỉ đạo công an tỉnh xác minh, làm rõ thông tin các cán bộ tỉnh, huyện nhận tiền, đất tại HTX Dân Sinh”. Ông cũng đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan đến các sai phạm của các cán bộ cho công an tỉnh để điều tra làm rõ…

Về thông tin ông Nguyễn Hữu Tấn - Chủ nhiệm HTX Dân Sinh tuyên bố trong cuộc họp của HTX chi tiền cho ông D. (cán bộ huyện Đồng Phú 4 triệu đồng) để tác động lên huyện không xử lý vi phạm của HTX Dân Sinh mà báo đã phản ánh, ông D. trong bài báo chính là ông Phạm Hữu Dựa - Chánh văn phòng UBND huyện Đồng Phú và chúng tôi trao đổi với ông về thông tin trên. Tuy nhiên, ông Dựa khẳng định: “Tôi không nhận đồng nào của ông Tấn cả”.

Ông Trần Ngọc Trai - Bí thư Huyện ủy Đồng Phú nói: “Tôi đã đề nghị UBND huyện làm rõ các cán bộ liên quan, giải trình sự việc. Hiện công an, kiểm lâm huyện cũng đang làm rõ việc phá rừng, bán đất của HTX Dân Sinh”.

NGUYỄN ĐỨC