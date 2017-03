Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật thưởng nóng ban chuyên án vụ thảm sát

Sáng 13-7, tại trụ sở công an tỉnh Bình Phước, Trung tướng Ksor Nham - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an đã chúc mừng, đánh giá cao những kết quả mà Ban chuyên án đã đạt được vụ án mạng đặc biệt xảy trước đó tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.



Trung tướng Ksor Nham đã trao tặng 50 triệu đồng tiền thưởng cho Ban chuyên án. Ảnh: Nguyễn Tân

Theo trung tướng, từ sự tận tâm, làm việc hết mình của ban chuyên án nên hung thủ đã bị bắt chỉ sau vài ngày gây án, qua đó đã trấn an được dư luận, đem lại lòng tin cho nhân dân cả nước, đặc biệt là người dân địa phương cũng như gia đình người bị hại. “Tôi mong muốn các lực lượng tham gia Ban chuyên án tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảo bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, trung tướng Ksor Nham nói.

Cuối buổi làm việc, Trung tướng Ksor Nham thay mặt Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã trao tặng 50 triệu đồng tiền thưởng cho Ban chuyên án.