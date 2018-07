TP.HCM: Ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng “Thắp sáng ước mơ”

Chiến dịch tiếp tục phát huy chuyên môn và tinh thần tình nguyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong Khối cho các hoạt động vì cộng đồng vào dịp cuối tuần.

Đoàn Khối xác định địa bàn trọng điểm cho các hoạt động từ ngày 7-7 đến 12-8 là ba xã nông thôn mới gồm xã An Qúy Tây, Tân Qúy Tây và Đa Phước (huyện Bình Chánh) với nhiều hoạt động như bê tông hóa 6 tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng và trao tặng nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh và phát thuốc cho 1.500 lượt người dân; tặng 4.000 cuốn tập và 392 bộ sách giáo khoa cho những trẻ em nghèo vượt khó,...



Lễ ra quân tại nhà Thiếu nhi TP.HCM

Song song với các hoạt động đó, dịp này còn tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức cho các em học sinh và người dân như: tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho gần 200 trẻ em và người dân (do Đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ TP báo cáo tại xã An Phú Tây); tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực phẩm cho gần 120 em thiếu nhi và người dân (do Đoàn BQL An toàn thực phẩm TP báo cáo tại xã Tân Phú Tây) và tuyên truyền bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phân loại rác tại nguồn (do Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tại xã Đa Phước).



Đại diện Chi đoàn báo Pháp luật TP.HCM và Thanh tra TP trao sách và tập cho đại diện UBND xã Đa Phước

Là một trong những đơn vị thuộc đoàn khối, chi đoàn Báo Pháp luật TP.HCM luôn tích cực tham gia các hoạt động của đoàn khối trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng.

Được sự tài trợ của Nhà xuất bản giáo dục tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Thanh tra TP.HCM, Chi đoàn báo Pháp luật TP.HCM phối hợp với Đoàn cơ quan chính quyền huyện Bình Chánh đã trao tặng 94 bộ sách giáo khoa, 1.020 cuốn tập cho học sinh nghèo tại xã Tân Qúy Tây; 140 bộ sách giáo khoa, 1.400 cuốn tập cho học sinh nghèo tại xã An Phú Tây; 158 bộ sách giáo khoa, 1.580 cuốn tập cho học sinh nghèo tại xã Đa Phước.



Đại diện UBND xã An Phú Tây trao Thư cảm ơn và hoa cho Báo Pháp luật TP.HCM và Thanh tra TP.HCM

Chị Nguyễn Thị Bích Liên, Phó bí thư đoàn khối dân – chính- đảng TP, đại diện đơn vị hỗ trợ, cho biết rất vinh dự cho tuổi trẻ của đoàn khối Dân – chính – đảng TP HCM đến để thực hiện những nội dung liên quan đến chuyên đề về an toàn thực phẩm, tổ chức bê tông hóa tuyến đường nông thôn và trao tặng sách, tập vở cho những em học sinh.

“Thay mặt cho các đơn vị tài trợ, tôi hy vọng với những món quà thiết thực, ý nghĩa như thế này, các em sẽ học chăm ngoan hơn, vâng lời bố mẹ và tiếp tục đạt được thành tích cao trong những năm học sắp tới”, chị Liên nói.





Đại diện Trao sách và tập cho các em tại xã Đa Phước



Trao sách và tập cho các em tại xã Tân Quý Tây

Ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị tài trợ, đại diện lãnh đạo các xã thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến đoàn khối Dân – Chính – Đảng là đơn vị đầu mối để kết nối những nguồn lực hỗ trợ địa phương trong suốt thời gian qua. Cảm ơn báo Pháp luật TP.HCM, Thanh tra TP.HCM là những tổ chức đã luôn đồng hành và giúp đỡ địa phương để chăm lo cho các em thiếu nhi. Đây là sẽ là động lực để các em cỗ gắng học tập hơn trong những năm tiếp theo.



Các em học sinh tại xã An Phú Tây chụp hình cùng đại diện các đơn vị