TP.HCM: Từ 7-12-2015 sẽ không còn cấp CMND 9 số cũ

Đỡ rườm rà trong thủ tục hành chính



Mục đích của việc cấp CMND 12 số nhằm khắc phục bất cập trong công tác quản lý dân cư. Theo đó, giấy CMND mới sẽ thay thế cho nhiều loại giấy tờ. Người dân chỉ cần có số định danh cá nhân, khi tra vào hệ thống sẽ có đầy đủ dữ liệu cần thiết về công dân. Nếu thực hiện xong mã số công dân sẽ tiết kiệm được cho Nhà nước 1.600 tỉ đồng.



Mẫu CMND mới 12 chữ số được cấp thí điểm.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được xây dựng thống nhất, cơ sở này sẽ được dùng chung cho cơ quan, tổ chức; tạo sự kết nối và chia sẻ thông tin về dân cư giữa cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hạn chế sự trùng lấp thông tin, giảm chi phí…



Theo Đại tá Nguyễn Văn Dung, việc cấp mới CMND 12 chữ số sẽ giảm rườm rà trong thủ tục hành chính và tiết kiệm.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, thông tin số CMND có 12 chữ số và CMND cũ 9 chữ số có giá trị như nhau, cơ quan công an cũng đã có các văn bản liên quan gửi đến các đơn vị chức năng liên quan về vấn đề này. Riêng với những nơi yêu cầu công dân cung cấp cả hai loại CMND cũ và mới thì cơ quan công an sẽ tiến hành hướng dẫn các thủ tục xác tín để cấp đổi.

CMND cũ và mới cùng song song tồn tại, giá trị tương đương

Theo lộ trình, dự kiến đến năm 2016 sẽ hoàn thành giai đoạn 1, cấp 24 triệu CMND mới cho người dân trên địa bàn toàn quốc. “Riêng việc cấp CMND mới cho toàn dân thì chưa thể thực hiện được do các điều kiện về kinh tế. Do đó CMND cũ 9 chữ số còn thời hạn sử dụng, không hư hỏng thì tiếp tục được sử dụng và hai loại CMND này đều có giá trị tương đồng” - Đại tá Dung nói.



Tuy nhiên, CMND cũ và mới cùng song song tồn tại, có giá trị tương đương.

Theo đó, không bắt buộc đổi từ CMND 9 số cũ sang 12 số mới và ưu tiên cho những người làm mới, hết hạn. Công dân thường trú ở quận, huyện nào thì đến quận, huyện đó để thực hiện làm CMND 12 chữ số. Theo Đại tá Dung: “Kể từ ngày 7-12, không còn làm CMND 9 chữ số vì công nghệ đã hoàn toàn chuyển sang 12 chữ số mới”.

Sau khi cán bộ tác nghiệp làm thủ tục cấp CMND 12 số mới cho người dân, người dân nhận biên nhận thì sẽ nhận lại CMND bản chính (9 số cũ) được cắt góc. “Người dân nào đến cơ quan công an quận, huyện, TP, khi cấp đổi, cấp mới CMND đều được cấp giấy xác nhận số từ số 9 qua 12 số để khi đi giao dịch: bảo hiểm, nhà đất, công chứng các loại giấy tờ… đều đảm bảo giao dịch được” - Đại tá Dung cho hay.



Nhiều công nghệ mới, hiện đại được ứng dụng trong việc làm CMND số mới.

Đối với những CMND trùng số, Đại tá Dung cho biết đã làm sai thì phải sửa, phải xin lỗi dân. Khi đã tra cứu xác định được trùng số thì phải đến nhà dân, trong năm ngày làm việc phải xác định là người dân có chứng minh mới. Theo đó, phải xác nhận số cũ và số mới, điều chỉnh hộ khẩu phía sau. Công dân không cần phải đi đâu, trong vòng năm ngày là cơ quan sẽ trả CMND mới. Theo đó, việc trùng hơn 7.000 CMND đã được xử lý cơ bản xong, đúng quy trình.

Được biết CMND được làm bằng chất liệu nhập ngoại nên việc sử dụng sẽ bền hơn, chống được làm giả hơn so với loại cũ; công nghệ làm CMND 12 số mới cũng được nhập ngoại, trong đó có những thiết bị hiên đại nhất như máy lấy vân tay, hệ thống máy tính xử lý, truyền tải dữ liệu.

Nếu muốn đổi, cấp mới người dân cần làm gì ?

Trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Dung cho biết: “Việc triển khai cấp CMND mới sẽ đảm bảo cao nhất tính ưu việt về bảo mật thông tin cá nhân của người dân. Kể cả sau này, khi kết nối thông tin với các ngành như thuế, bảo hiểm, ngân hàng… thì hệ thống cũng sẽ giới hạn việc truy cập chứ không ai cũng có thể xem được các thông tin của cá nhân”.

Điều kiện, thủ tục cấp, đổi CMND 12 số được quy định cụ thể, người dân cần cung cấp: Sổ hộ khẩu gia đình (HK8) hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, đơn đề nghị cấp/ đổi/ cấp lại CMND.



Người dân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc làm CMND mới 12 chữ số.

Với trường hợp cấp mới: Cần có hộ khẩu không cần xác nhận của chính quyền địa phương, ảnh 3x4, đơn đề nghị cấp/ đổi/ cấp lại CMND và tương tự với trường hợp cấp đổi.

Với trường hợp cấp lại do mất: Cần cung cấp hộ khẩu bản chính, đơn đề nghị cấp/ đổi/ cấp lại CMND có dán ảnh, xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú.

Theo đó, sau khi hoàn tất các thủ tục thì CMND sẽ được trả lại sau bảy ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại và trường hợp cần xác minh.