Trục vớt được hai tàu chìm trên biển

Hiện tàu Hoàng Trung 08 đang được lai dắt vào cảng Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để sửa chữa.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng 3-10-2010, tàu Hoàng Trung 08 (thuộc Công ty TNHH Hoàng Trung, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) do ông Lê Hữu Trung làm thuyền trưởng, chở 850 tấn xi măng và 3.000 lít dầu chạy từ Cảng Hải Phòng đến địa phận biển Cửa Lò (Nghệ An) thì bị chìm do sóng to, gió lớn. Ông Trung cùng bảy thuyền viên được Bộ đội biên phòng Nghệ An cứu sống.

Chiều 22-5, tàu đánh cá NA-2563 TS bị chìm ở vùng biển Nghệ An cũng đã được trục vớt, kéo vào Cảng Cửa Lò. Tàu NA-2563 TS do ông Trần Văn Sơn làm thuyền trưởng cùng năm ngư dân (xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đánh cá trên biển thì gặp lốc đánh chìm tàu trưa 16-5. Ông Sơn và các ngư dân được hai tàu cá của ngư dân thị xã Cửa Lò kịp cứu vớt.

ĐẮC LAM