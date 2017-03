Vào tù vì ‘dính’ nữ thập tam - Bài 1: ‘Lấy chồng’ từ thuở 12

Trưa 13-8, Hùng nhắn tin báo đang ở nhà một mình nên sau giờ tan học, Yến (chưa đủ 13 tuổi) sang nhà Hùng ở phường Tân Phú, quận 9. Tại đây Yến và Hùng đã quan hệ tình dục với nhau. Đến chiều tối cùng ngày, thấy con gái đi học chưa về, mẹ Yến qua tìm thì phát hiện con gái cùng bạn trai có biểu hiện lạ. Mẹ Yến đi trình báo công an. Sau khi bị bắt, Hùng khai ra trước đó không lâu Yến cũng từng làm chuyện tương tự với Hậu. Khi bị công an mời làm việc, Hậu nhanh chóng thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với Yến. Dù Hậu mới 14 tuổi và Hùng chưa đủ 15 tuổi nhưng vì phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên Công an quận 9 đã lập hồ sơ chuyển giao Hậu và Hùng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Mới đây, cả Hùng và Hậu đều được cho tại ngoại. Sau khi cả hai người bạn trai đều bị công an bắt vì trọng tội hiếp dâm trẻ em, Yến bị gia đình cấm cửa trong nhà, kể cả việc học của em cũng dang dở ở lớp 6 tại một trường THCS ở quận 9. Gia đình nói em sẽ được cho đi học nghề nhưng nghề gì thì chưa biết. Ngồi trên chiếc giường nhỏ kê trong góc phòng cũng là không gian riêng của em, Yến liên tục bấm điện thoại vào Facebook, không quan tâm những người lớn xung quanh nói gì.