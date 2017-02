Doanh nghiệp Đài Loan cần 50.000 nhân sự cấp cao

Ông Thành thông tin các doanh nghiệp Đài Loan hiện đang đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực, cơ khí, hóa công nghiệp, dệt may, giày da, sản xuất xe đạp... Trong nhiều năm liền, nhân sự từ cấp trung trở lên đều do người Trung Quốc đảm đương do tương đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, những năm gần đầy, các nhà đầu tư Đài Loan có xu hướng chọn nhân sự Việt Nam, biết tiếng Hoa, Anh và kỹ thuật chuyên môn cao để phục vụ cho các dự án mới và mở rộng sản xuất.

Hiện các doanh nghiệp tại Đài Loan rất thiếu nhân lực trong lĩnh hóa công nghiệp và cơ khí chính xác (khuôn đúc). Do vậy, một kỹ sư khuôn đúc ra trường nhiều doanh nghiệp tranh nhau tuyển dụng nên không có tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, xu hướng của sinh viên Việt Nam khi sang các nước, trong đó có Đài Loan, thường chọn các ngành tài chính, thương mại, ít quan tâm đến ngành kỹ thuật, công nghiệp…

Hiện Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Đài Loan. Doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam có tổng kinh ngạch hơn 31 tỉ USD là số vốn đầu tư đứng thứ tư tại Việt Nam.