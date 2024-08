Dòng người tiễn biệt GS Võ Tòng Xuân 22/08/2024 12:34

(PLO)- Sau khi di chuyển qua Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, đoàn xe chở linh cửu GS Võ Tòng Xuân di chuyển hướng về tỉnh An Giang.

Sáng 22-8, tại Nhà tang lễ Câu lạc bộ Hưu Trí TP Cần Thơ, lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh An Giang, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa GS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tham dự lễ truy điệu còn có Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đại diện Viện lúa quốc tế IRRI; đại diện các sở ngành, viện, trường, học trò cũ và đông đảo sinh viên, người dân...

Ông Võ Tòng Anh, con trai GS Võ Tòng Xuân gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh An Giang, các địa phương... Ảnh: LÊ ĐÌNH

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Tổng Lãnh sự Nhật Bản ONO Masuo dự lễ truy điệu GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LÊ ĐÌNH

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Võ Tòng Anh, con trai GS Võ Tòng Xuân đã gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh An Giang, các địa phương; các trường đại học, các cựu sinh viên, các cô bác nông dân; các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế...

Ông Võ Tòng Anh cho biết khi lâm bệnh từ cuối năm 2022 cho đến tận những phút giây cuối đời, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm, sự động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các y bác sĩ, bạn bè thân hữu, bạn bè, học trò cũ của GS Võ Tòng Xuân.

Ông Võ Tòng Anh chia sẻ trước khi ra đi, một trong số ít điều mà GS Võ Tòng Xuân cứ nhắc đi nhắc lại với gia đình là chuyện các cựu sinh viên cùng với ông diệt rầy giúp nông dân.

“Nay chắc ba cũng đã cảm nhận được, ba đang được nằm trong vòng tay, không chỉ của tụi con, mà còn rất nhiều cựu sinh viên là các "chiến sĩ diệt rầy" của ba, của vô số nông dân mà sau này họ đã được trồng giống lúa kháng rầy nâu IR36 do ba và bộ môn Lúa của ba chọn tạo rồi đó. Chắc chắn ba đang toại nguyện" - ông Võ Tòng Anh xúc động nói.

Ông Võ Tòng Anh cũng đã gửi lời cám ơn đến các cựu sinh viên của GS Võ Tòng Xuân. Đặc biệt, ông đã gửi lời cám ơn đến các anh “hai lúa” đã sát cánh cùng GS Võ Tòng Xuân xây dựng một đồng ruộng kháng rầy nâu ở miền sông nước vào những năm đất nước gặp khó khăn về lương thực 1977-1979.

Kết thúc lễ truy điệu là nghi thức di quan. Ảnh: LÊ ĐÌNH

Đoàn xe chở linh cữu GS Võ Tòng Xuân đã di chuyển từ nhà tang lễ đi ngang qua Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, nơi GS Võ Tòng Xuân từng công tác. Ảnh: NGUYỄN TRINH

Ngay sau lễ truy điệu, xe chở linh cữu GS Võ Tòng Xuân đã di chuyển từ nhà tang lễ đi ngang qua Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, nơi GS Võ Tòng Xuân từng công tác. Tại các nơi, có rất đông sinh viên ra đứng ven đường vẫy tay tiễn biệt GS Võ Tòng Xuân.

Sau đó, đoàn xe đã di chuyển hướng về tỉnh An Giang, đi ngang Trường Đại học An Giang; Trường Tiểu học song ngữ Tinh Hoa; rồi di chuyển về thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn tiến hành an táng GS Võ Tòng Xuân.