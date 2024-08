Công an đánh sập đường dây tuồn thuốc lá lậu từ cửa khẩu Lệ Thanh về Phú Yên 23/08/2024 18:47

Chiều 23-8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã phối hợp với Công an TP Tuy Hòa đã đánh sập một đường dây vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tỉnh Phú Yên tiêu thụ.

Trưa 19-8, tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa, các điều tra viên, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa áp sát, chặn bắt Đặng Thành Tướng (34 tuổi, ngụ thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khi đang lái ô tô tải biển số tỉnh Đắk Lắk. Trên xe lúc này còn có Phan Thị Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) là chủ hàng, đang giao 4.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu Jet, Esse, Hero, Capri cho Bùi Trọng Cảnh (60 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa).

Phan Thị Thanh Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: MT

Khai thác nóng, Tướng và Thủy khai nhận đã nhập thuốc lá lậu từ cửa khẩu Lệ Thanh vận chuyển về Phú Yên bán cho Nguyễn Thị Nhị (58 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa) cũng là một “đầu nậu” lớn chuyên phân phối thuốc lá lậu tại chợ trung tâm TP Tuy Hòa.

Trong vụ án, Bùi Trọng Cảnh là người được Nhị giao nhiệm vụ thanh toán tiền, nhận hàng từ Thủy.

Theo Trung tá Lê Đức Thọ, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên, ngoài đầu mối trên, Tướng, Thủy còn thiết lập một đường dây tiêu thụ thuốc lá lậu, vận chuyển ngụy trang nông sản từ cửa khẩu Lê Thanh tuồn về Phú Yên.

Từ mắt xích này, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Tuy Hòa đã phối hợp Công an thị xã Sông Cầu, Công an huyện Tuy An đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm chân rết trong đường dây.

Công an thu giữ lượng lớn thuốc lá lậu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Ảnh: MT

Qua đó, phát hiện thu giữ thêm tại nhà Nguyễn Thị Nhị (ngụ xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa), Phạm Thị Thanh Hiệp (40 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu) và Nguyễn Thị Tuyết Phương (56 tuổi, ngụ huyện Tuy An) tổng cộng 10.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo Trung tá Thọ, các nghi phạm cùng tang vật trên đã được đơn vị chuyển giao cho Công an TP Tuy Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn nghi phạm, gồm Thúy, Tướng, Hiệp, Phượng để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định.