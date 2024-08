Mua hàng 100.000 đồng, chuyển nhầm hơn 100 triệu đồng nhưng không biết 22/08/2024 11:28

Ngày 22-8, Công an xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bàn giao hơn 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 19-8, bà Võ Thị Tiên (57 tuổi, ngụ xã Đắk Búk So) đến công an trình báo có người chuyển vào tài khoản của bà hơn 100 triệu đồng.

Công an bàn giao hơn 100 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Luân (ở giữa). Ảnh: M.Q

Theo bà Tiên, trong tin nhắn ngân hàng chỉ thể hiện: “Nguyen Thi Luan chuyen tien” nên bà không biết người chuyển tiền là ai; bà không có giao dịch nào tương tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắk Búk So làm việc với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tuy Đức, xác định người chuyển tiền là chị Nguyễn Thị Luân (ngụ xã Đắk Búk So).

Theo chị Luân, chiều 19-8, chị mua hàng qua mạng với giá 110.000 đồng và chuyển khoản. Tuy nhiên, chị Luân chuyển nhầm 110 triệu đồng nhưng không biết. Khi công an xác minh, chị Luân kiểm tra lại tài khoản mới biết mình chuyển khoản nhầm số tiền nói trên.