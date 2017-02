Việt kiều Úc được vinh danh vì giúp trẻ vô gia cư

Đó là ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập và quản lý của tổ chức - doanh nghiệp xã hội KOTO (Know One, Teach One), một tổ chức đào tạo nghề nhà hàng phi lợi nhuận đã đào tạo hàng trăm thanh thiếu niên đường phố và có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội và TP.HCM.

Tổ chức này tìm kiếm những em nhỏ sống vô gia cư, đưa về đào tạo nghề và sau đó có thể giới thiệu cho các em việc làm có thu nhập ổn định.



Năm 2011, ông Jimmy Phạm được Diễn đàn kinh tế thế giới vinh danh là Nhà lãnh đạo trẻ thế giới

Ngày 29-3 tới đây, ông Jimmy Phạm sẽ có mặt tại Seoul, Hàn Quốc để vinh dự nhận giải thưởng này. Vượt qua hàng ngàn ứng viên đến từ các nước, ông là ứng viên duy nhất giành được giải tại hạng mục dành cho những hoạt động từ thiện và xã hội.

Giải thưởng POSCO TJ Park dành cho hoạt động từ thiện và xã hội được trao cho những dự án đạt tiêu chí sáng tạo với hệ thống được thiết lập tốt và bền vững. Đây cũng là những yếu tố lớn nhất xác định giải thưởng về hoạt động từ thiện và xã hội. Ủy ban trao giải đánh giá ông Jimmy Phạm đã vượt qua quá khứ khó khăn để sáng lập nên một mô hình thành công nhằm thay đổi cuộc sống của những trẻ em cơ nhỡ và có hoàn cảnh đặc biệt.

Chia sẻ về cảm nhận của mình, ông Jimmy Phạm nói: “Giải thưởng này là dành cho tất cả doanh nghiệp xã hội đang không ngừng cố gắng để tạo nên một Việt Nam tốt đẹp hơn. Tôi đã được vinh dự được trao giải thưởng bởi cộng đồng Hàn Quốc và toàn bộ tiền thưởng sẽ được dùng để tiếp tục giúp đỡ tạo việc làm cho các em nhỏ cơ nhỡ và có hoàn cảnh đặc biệt và giúp KOTO trở thành một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận bền vững và thành công”



Đặng Thị Hương từ cô gái ôsin trở thành sinh viên tiêu biểu của Úc.

Câu chuyện cổ tích mang tên Đặng Thị Hương, từ cô gái ôsin, ngủ gầm cầu thang, bán hàng rong trên phố trở thành sinh viên Việt Nam duy nhất và đầu tiên nhận hai giải thưởng danh giá: “Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria dành cho hệ ĐH” và “Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 - Premier Award" do thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng là một ví dụ điển hình.

Nhắc đến Jimmy Phạm, Đặng Thị Hương không khỏi xúc động. Với cô, ông không chỉ là người thầy, người lãnh đạo mà còn là người anh cô suốt đời mang ơn.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Hương chia sẻ: "Với tôi, anh Jimmy không chỉ là một người đã trao cho tôi cơ hội thay đổi cuộc đời, mà anh luôn là nguồn cảm hứng sống của tôi. Anh cũng là người có sự ảnh hưởng lớn tới những hướng đi và lựa chọn phát triển học vấn cũng như sự nghiệp của tôi nhưng hơn tất cả, anh đã không chỉ là một người lãnh đạo dìu dắt tôi, mà còn là người anh trai luôn đi bên cạnh tôi và nâng đỡ tôi trên mọi bước đường đời và chia sẻ mọi niệm vui nỗi buồn trong cuộc sống, xin được tri ân những nỗ lực của anh đã cho tôi có được ngày hôm nay”.