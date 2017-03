Vụ bé 4 tuổi bị hành hạ: Ai được quyền nuôi bé Ngân?

Quyền nuôi con không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế Trường hợp này không cần thiết giám định ADN bởi chỉ phải xác định khi không giấy tờ gì chứng minh mối quan hệ cha con, hơn nữa việc giám định sẽ làm tăng chi phí cơ hội cho hoạt động quản lý nhà nước. Tuy nhiên, quyết định của chính quyền có lẽ do thận trọng bởi trường hợp bé Ngân là trường hợp đặc biệt. Giám định để xác định có đúng bé Ngân là bé trong hộ khẩu không. Nếu đúng anh Tố là cha huyết thống thì nhiều điều kiện có thể được đưa ra để xem xét trước khi giao bé cho cha, chẳng hạn anh này trước đây có tỳ vết nào về chuyện bạo hành trẻ (phải có bằng chứng là quyết định xử phạt hoặc bản án). Cần nói rõ rằng điều kiện kinh tế không phải yếu tố quyết định việc người cha có được quyền nuôi con hay không. Bởi nếu căn cứ vào điều kiện kinh tế thì chẳng lẽ con nhà nghèo Nhà nước nuôi hết, hoặc hộ nghèo thì không được nuôi con?! Giảng viên LƯU ĐỨC QUANG, ĐH Luật TP.HCM Chiều 16-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang về tội cố ý gây thương tích vì đã bạo hành bé Trần Thị Kim Ngân (gần bốn tuổi, con của Trang) khiến dư luận phẫn nộ.