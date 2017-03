Vụ “kêu oan rồi chết trong trại giam”: Cơ quan chức năng né trả lời

Liên quan vụ bị can Trần Thị Hải Yến chết trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An (Phú Yên), ngày 10-10, luật sư Ngô Minh Tùng (Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên), người bào chữa cho bị can Yến, cho biết: Gia đình chị Yến đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của chị và vì sao công an không giao thi thể chị Yến cho gia đình mai táng.

Chúng tôi đã liên lạc để tìm hiểu sự việc.

“Tưởng đưa về nhà, họ lại đem chôn”

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Liễu (mẹ chị Yến), gia đình rất bức xức vì không được mai táng chị Yến theo phong tục.

Ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên (ngoài cùng bên phải), thăm hỏi, động viên cha mẹ nạn nhân Trần Thị Hải Yến. Ảnh: TẤN LỘC

Bà Liễu kể: “Chiều 8-10, khi việc khám nghiệm tử thi sắp xong, Công an huyện Tuy An yêu cầu gia đình tôi làm đơn xin đưa thi thể con gái về nhà mai táng. Ngay lúc đó, vợ chồng tôi viết đơn, cùng ký và gửi cho ông Trần Việt Cường, Phó Công an huyện Tuy An và ông này bỏ đơn vào túi. Sau đó, họ bảo chuẩn bị đưa về mai táng nên vợ chồng tôi vội vàng về nhà trước để chuẩn bị lo hậu sự cho con gái. Chúng tôi để con gái Trần Thị Diệu Hiền (chị của Yến) ở lại. Theo Hiền, trên đường chở thi hài, họ đưa thi hài Yến đến chôn tại nghĩa trang Thọ Vức, TP Tuy Hòa dù Hiền ngồi trên xe chở thi hài la khóc, ngăn cản. Nghe con gái gọi điện thoại báo tin, vợ chồng tôi quay lại thì họ đã chôn xong. Chúng tôi tưởng họ sẽ đưa thi hài cháu về nhà, ai dè họ mang đi chôn…”.

Theo luật sư Tùng, Nghị định 89/1998 nêu rất rõ: Trường hợp thân nhân người chết làm đơn đề nghị và có xác nhận của chính quyền địa phương thì có thể bàn giao thi hài cho họ. “Chị Yến có thân nhân, gia đình có đơn gửi cơ quan chức năng đang giám sát thi hài đề nghị đưa về nhà mai táng. Lẽ ra cơ quan chức năng phải hướng dẫn cho gia đình nạn nhân mang đơn đến chính quyền địa phương xác nhận để đảm bảo các điều kiện theo quy định rồi giao thi hài cho thân nhân mai táng theo phong tục. Không biết vì lý do gì, cơ quan chức năng nhận đơn của gia đình nhưng không hướng dẫn họ làm các thủ tục theo quy định mà tự đưa thi hài chị Yến đi mai táng làm gia đình bức xúc ” - luật sư Tùng nói.

Né trả lời

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Yên Bình, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên, nói: “Tôi có hỏi vấn đề này, công an trả lời là họ tổ chức mai táng bị can Yến theo Điều 25 Nghị định 89/1998 của Chính phủ. Ban Pháp chế và Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành trao đổi, rà soát các đơn thư khiếu nại liên quan đến vụ án trên và đang chờ kết luận của cơ quan điều tra nên hiện chưa có ý kiến gì về vụ việc này”.

Đến VKSND tỉnh Phú Yên đăng ký làm việc với lãnh đạo thì sau gần một buổi chờ đợi, chúng tôi gặp ông Hồ Minh Tâm, Viện phó Viện KSND tỉnh - lãnh đạo duy nhất đang có mặt tại cơ quan - nhưng ông này cũng từ chối trả lời với lý do không phụ trách mảng này. Ông Tâm chỉ nói: “Công an tỉnh đã báo cáo vụ này ra tỉnh ủy, anh qua đó tìm hiểu”.

Còn lãnh đạo Công an huyện Tuy An trả lời là công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị Yến nên huyện không phát ngôn. Liên lạc với Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh về việc không giao tử thi cho gia đình, ông Nghĩa nói: “Tôi chưa nắm thông tin về việc này!”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên sẽ không giám sát vụ này. Ngày 10-10, ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết cơ quan này đã có văn bản yêu cầu công an, VKS tỉnh Phú Yên báo cáo toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với bị can Trần Thị Hải Yến cũng như làm rõ nguyên nhân cái chết của bị can này. Qua xem xét nội dung đơn kêu cứu của gia đình bị can Yến gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy, cho thấy như bản án phúc thẩm của TAND tỉnh đã nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm có nhiều sai sót, chưa đủ chứng cứ, cơ sở để buộc tội bị can. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan chức năng, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiến hành làm rõ chị Yến có bị oan hay không. Bà Đặng Thị Kim Chi, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, cho biết: “Tôi chưa nghe cụ thể sự việc. Chúng tôi đang bận lấy ý kiến cho các dự án luật, chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới. Chắc chúng tôi cũng không giám sát vụ việc này”.

TẤN LỘC