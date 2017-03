Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Khen thưởng ban chuyên án

Ngày 10-3-2011, đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận Bộ Công an đã ký quyết định khen thưởng 6 triệu đồng cho 2 tập thể là Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Long An.

Ngoài ra, có 4 cá nhân cũng được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc phá án vụ án nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) bị sát hại.



Sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị phóng hỏa đốt, Bộ Công an đã điều động 2 điều tra viên về Long An phối hợp điều tra phá án.



Khoảng 1 tháng sau, bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng, ra tự thú đã giết chồng. Bà Liễu hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.



Mới đây, một số thư tay của bà Liễu gửi cho một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Tâm bị phát giác, trong đó có nội dung thể hiện mối quan hệ tình cảm mật thiết giữa 2 người, cách đối phó với các điều tra viên cũng như dàn xếp những khoản vay - mượn giữa 2 người.



Nét chữ trong các bức thư được cơ quan điều tra xác định là của bà Trần Thúy Liễu, được viết trong những ngày trước khi tự thú (20-2).



Trên cơ sở những cứ liệu này và nhiều cơ sở khác, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 - Sở Công Thương tỉnh Long An, để làm rõ sự can hệ.



Trước đó, ông Tâm bị điều chuyển công tác vì nhiều lần đưa bà Trần Thúy Liễu sang Campuchia đánh bạc. Chi bộ đảng nơi ông Tâm công tác cũng đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông. Theo đó, 12/38 phiếu đề nghị cách chức, 11/38 đề nghị khai trừ ông Tâm ra khỏi đảng.



Theo kết quả trên, ông Tâm vẫn còn được... "tín nhiệm" và điều này khiến dư luận hết sức bất ngờ lẫn bất bình.



Trong những ngày qua, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập ông Tâm để làm việc về những nghi vấn liên quan bà Trần Thúy Liễu và vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng.



Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. Theo M.Sơn - B.T.Q (NLĐO)