Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Ông Tâm nói về mối quan hệ với bà Liễu

Quyết định khởi tố bị can đối với bà Liễu (PL)- Chiều 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, trình VKSND tỉnh phê chuẩn đối với bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng). Trước đó, đêm 20-2, bà Liễu đã ra đầu thú, tự nhận với cơ quan điều tra rằng chính mình đã ra tay sát hại chồng. Cùng ngày hôm qua (22-2), các điều tra viên đã mời vợ chồng bà Trần Thúy Loan và ông Nguyễn Văn Sữa (chị ruột và anh rể của vợ nhà báo Hoàng Hùng) tiếp tục lấy lời khai. Công an cũng đã xác minh nơi bà Liễu đến mua sợi dây dù về dựng hiện trường giả và củng cố các chứng cứ về việc bà Liễu khai nhận mua xăng 20.000 đồng xăng để ra tay phóng hỏa sát hại chồng…