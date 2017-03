Yêu cầu thay thế nhà thầu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nguyên nhân do nhà thầu này không đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thi công, chất lượng công trình, tiến độ của dự án. Cụ thể, theo kế hoạch nhà ga La Thành phải hoàn thành kết cấu chủ thể tầng hai, tầng ba vào ngày 13-3. Tuy nhiên, đến nay ga La Thành vẫn chưa hoàn thành các cầu thang bộ tầng hai và bốn góc đỉnh tầng ke ga, chậm so với tiến độ khoảng 40 ngày.

Đồng thời, qua kiểm tra công tác an toàn cho thấy hệ thống lưới an toàn bao quanh toàn bộ tầng ba của ga vẫn chưa được nhà thầu lắp dựng theo biện pháp được duyệt, nhà thầu chỉ lắp lưới chống bụi mà không lắp lưới B40 chống vật rơi. Bên cạnh đó, hệ thống lan can, sàn đạo tầng một, tầng hai còn tồn tại một số vị trí hở, thủng nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ban Quản lý dự án đường sắt, tư vấn giám sát đã nhiều lần nhắc nhở nhà thầu, tuy nhiên công tác khắc phục của nhà thầu vẫn chậm chạp.



Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục xảy ra những sự cố khiến dư luận bức xúc. Ảnh: Viết Long

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt, đơn vị này cũng phê bình Tổng thầu EPC vì đã không sát sao kiểm soát công trường để xảy ra các tồn tại trên. Bên cạnh đó, Tổng thầu EPC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không đảm bảo an toàn, chất lượng công trình cũng như chậm tiến độ thi công của nhà ga trên.



Liên quan đến dự án này, trước đó Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, cũng cho biết hiện công tác mua sắm thiết bị tuyến Cát Linh - Hà Đông triển khai rất chậm ảnh hưởng đến tiến độ toàn bộ dự án. Trong 12 chuyên ngành về thiết bị, đến nay mới triển khai được 1/12 là sản xuất đoàn tàu, do chưa phê duyệt được hồ sơ mời thầu.

Hiện tại hầu hết nhà ga đã thi công xong phần ke ga và chuẩn bị tiến hành lắp đặt hệ khung giàn mái che các nhà ga. Tuy nhiên, còn một số các hạng mục phụ trợ tổng thầu vẫn chưa ký hợp đồng với các nhà thầu phụ… Bên cạnh đó, các nhà thầu phụ đang kiến nghị tổng thầu điều chỉnh lại giá thép cho phù hợp với thời điểm hiện tại.