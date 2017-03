Có nên vay ngân hàng để mua ô tô

Giá xe ô tô ở Việt Nam thuộc dạng cao nhất nhì thế giới nên việc sở hữu một chiếc xế hộp vẫn là giấc mơ với nhiều người. Vì vậy “cầu cứu” ngân hàng đang là lựa chọn của rất nhiều gia đình muốn sở hữu một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, giải pháp này liệu có khả thi khi phải nuôi xe lại lo tiền trả nợ? Xác định nhu cầu của bản thân Nếu bạn mua xe trong khả năng tài chính cho phép, không phải vay mượn ai thì việc bạn cần làm duy nhất chỉ là lựa chọn chiếc xe mình yêu thích và chồng tiền cho đại lý. Tuy nhiên nếu vay ngân hàng thì bạn phải xác định là trong vài năm tới mình sẽ phải gánh một khoản nợ không nhỏ và phải trả phần lãi mà khoản nợ đó sinh ra. Trước khi mua xe, bạn cần xác định được mục đích mua xe để làm gì?

Bạn cần cân nhắc mục đích mình mua xe là gì? Ví dụ gia đình đông người, có con nhỏ cần di chuyển xa thường xuyên, công việc bạn xa nhà cần một chiếc ô tô để đi lại cho an toàn, tiết kiệm thời gian và sức lực. Bạn làm về truyền thông hoặc những ngành cần “ăn nói” do đó phải mua một chiếc ô tô để công việc tiến triển tốt và suôn sẻ hơn, là những lý do chính đáng và cần thiết để vay ngân hàng mua ô tô. Ngoài ra các ngân hàng thường có gói ưu đãi cho nhân viên của họ như lãi suất vay chỉ 4 – 5% /năm (so với khách hàng là trên 10% / năm) thì đây cũng được xem là cơ hội lớn cho bạn sở hữu giấc mơ bốn bánh.

Tuy nhiên tránh tư tưởng mua xe là để “bằng chị bằng em”, hoặc “bạn bè có xe mình cũng phải có 1 chiếc”, đây là con đường nhanh nhất dẫn tới khó khăn tài chính khi mà bạn mua xe vì “sĩ diện” chứ không phải phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Các trường hợp mua xe vì lý do này thường có kết cục là phải “bán đổ bán tháo” sau một thời gian gồng mình trả các khoản phí ngân hàng và chi phí nuôi xe hoặc tệ hơn là bị ngân hàng xiết xe.

Xem xét khả năng tài chính

Nếu đã quyết định mua xe, ắt hẳn bạn cũng phải chuẩn bị trước 1 số tiền nhất định, vậy số tiền này bao nhiêu là đủ? Đầu tiên bạn phải biết mức cho vay của ngân hàng cao nhất là 80% đối với xe mới, nếu bạn muốn mua xe cũ ngân hàng sẽ thẩm định lại tình trạng xe, nhưng quy định là không quá 5 năm sản xuất. Ví dụ, nếu mua xe mới có giá 1 tỉ, ngân hàng sẽ hỗ trợ 800 triệu, nhưng không đơn giản là bạn chỉ cần trả 200 triệu còn lại. Số tiền 800 triệu chỉ là mức cho vay dựa trên giá niêm yết của hãng, thực tế khi mua xe bạn phải tự trả thêm tiền thuế, phí đăng kiểm và bảo hiểm cho xe, lúc này số tiền bạn cần có sẽ rơi vào khoảng 320 triệu đồng để có thể rước em xe về nhà.

Ngoài ra ngân hàng cũng sẽ thẩm định việc cho vay qua mức lương hàng tháng của bạn, vì vậy nếu có mức thu nhập ổn định thì việc phê duyệt sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Bạn cũng cần phải biết thêm là khi vay mua xe thì ngân hàng sẽ giữ giấy tờ xe của bạn xem như bạn đang thế chấp chiếc xe đó và ngân hàng sẽ đưa lại chủ xe bản photo công chứng. Bản này có giá trị tương đương giấy tờ xe trong trường hợp bạn bị xử lý vi phạm luật giao thông. Vì vậy, nếu khả năng tài chính không đủ để chi trả cho tiền gốc và lãi thì việc ngân hàng xiết nợ chính con xe của bạn là điều khó tránh khỏi.

Cân đối các khoản “nuôi” xe

Khi bạn đi vay để mua một chiếc xe hơi đã là một điều vất vả, thì việc nuôi chiếc xe đó cũng sẽ khiến bạn phải “đau đầu” không kém. Không như xe máy chỉ cần đổ xăng là chạy và chi phí bảo trì 1 năm chỉ loanh quanh 1 triệu đồng, nuôi một chiếc xe hơi bạn cần phải chi gấp nhiều lần vậy. Cụ thể nếu mua 1 chiếc xe giá 1 tỉ, chi phí bạn phải nuôi xe gồm:

Bảo hiểm: 1,3tr/ tháng

Chi phí gửi xe: 1,5tr/ tháng nếu bạn sống ở đô thị

Xăng: 3,5 – 6tr/ tháng tùy nhu cầu sử dụng

Bảo dưỡng: 500 nghìn/ tháng

Vậy tính sơ các chi phí bạn phải nuôi xe là gần 10 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên các chi phí trên chưa bao gồm tiền xử lý va quẹt tai nạn, khấu hao phụ tùng xe, giá trị xe, sữa chữa các hỏng hóc, vi phạm luật giao thông hay các khoản “đồ chơi” mà chủ xe muốn lắp thêm.

Cuối cùng việc bỏ ra quá nhiều chi phí khi phải vay ngân hàng để mua xe nhưng khả năng tài chính lại chưa đủ và nếu chiếc xe đó không mang lại lợi ích nhiều cho bạn hay chỉ đơn giản để “khoe mẽ” với bạn bè thì việc sắm xe trong tình huống này sẽ mang lại thêm gánh nặng tiền bạn cho chủ xe. Chính vì thế, trước khi mua xe thì bạn nên xem xét tính toán toàn bộ các chi phí cũng như nhu cầu sử dụng để có thể tận dụng tối đa lợi ích mà chiếc ô tô mang lại.

Theo Otos.vn