Kinh nghiệm xử lý khi phanh khẩn cấp

Trong nhiều trường hợp lái xe không hiếm gặp tình huống bất ngờ cần phải phanh gấp. Trong tình huống đó người lái thường hoảng sợ, đạp phanh thật nhanh nhưng thế vẫn chưa đủ, bạn vẫn có thể còn thiếu lực đạp phanh.

Một yếu tố nữa là lực đạp phanh thường có xu hướng giảm sau thời điểm nhấn phanh đầu tiên. Lực phanh không đủ dẫn đến việc xe dừng quá điểm và tai nạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc phanh khẩn cấp bao gồm các bước :

Đạp mạnh chân phanh nhưng không đủ để làm khóa bánh xe.

Nếu bị khóa, hãy nhã chân phanh rồi đạp mạnh trở lại để dành lại điều khiển nếu xe bắt đầu bị trượt.

Lái về hướng mà bạn chọn.

Theo chuyên gia của Vinasun, có một số xe được trang bị hệ thống bó phanh (ABS). Hệ thống này tự động phanh rồi nhả các bánh để chống trượt xe. Nó cho phép đạp phanh mạnh tùy ý trong khi vẫn lái xe. Hãy đọc sách Hướng dẫn sử dụng để biết cách phanh khẩn cấp với hệ thống ABS.

Trượt bánh

Trượt bánh làm cho bạn không thể điều khiển xe, việc này xảy ra khi bánh xe không có đủ ma sát với mặt đường. Ngoài nguyên nhân do bản thân mặt đường, còn có thể là do tốc độ của xe hoặc do lốp xe của bạn. Phần lớn các trường hợp trượt bánh xe là do lỗi của lái xe. Trượt bánh xảy ra khi :

Vào cua quá cấp.

Cua ở tốc độ quá cao.

Phanh quá gấp.

Tăng tốc quá nhanh.

Lái xe quá nhanh trong điều kiện đường trơn như có băng, tuyết, mưa…Một trong những nguyên nhân thừng gặp nữa là lực phanh trên các bánh xe không cân bằng. Hãy nhớ thường xuyên bảo dưỡng hệ thống phanh để tránh gặp trục trặc này.

Cách thoát khỏi tình trạng trượt bánh:





Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng này là đừng để xảy ra nó! Tránh việc phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Nếu bề mặt đường có vấn đề, hãy chạy chậm lại. Một điều rất quan trọng là hãy nhả chân phanh ra và lái xe về hướng bạn muốn.

Trượt khi phanh:

Tình trạng này xảy ra khi bạn phanh quá gấp dẫn đến các bánh xe bị khóa làm mất lái. Các giải quyết như sau:

Nhả chân ga. Khi các bánh xe bắt đầu quay trở lại, bạn sẽ lại điều khiển được xe. Luôn nhớ răng không bao giờ được phanh quá gấp

Chỉ đạp phanh với lực vừa đủ để không làm khóa bánh.

Trượt bánh khi tăng ga:

Điều này xảy ra khi bạn tăng tốc quá nhanh làm xoáy bánh. Cách giải quyết:

Nhả chân ga.

Chỉnh lái về phía bạn muốn.

Sẵn sang để chỉnh hướng lại cho đúng.

Văng khỏi đường





Khi đang chạy trên đường cao tốc, vì một lý do nào đó mà xe bạn văng ra khỏi đường. trong trường hợp này, xe bạn có thể bị mất lái.

Cách giải quyết tình huống:

Giữ chặt tay lái.

Không được cố gắng quay trở lại đường ngay.

Nhả ga để xe đi chậm lại.

Không được phanh! Nếu nhất thiết phải phanh thì chỉ đạp nhẹ nhàng.

Kiểm tra tình trạng giao thông trên đường trước khi quay trở lại.

Khi đã vào trong đường, ngay lập tức đi thẳng trong làn của bạn.