Làm sao để chống say xe hiệu quả?

Say tàu xe còn gọi là say sóng, một hội chứng xảy ra khi di chuyển bằng tàu thuyền, xe hơi hoặc máy bay. Các triệu chứng thường gặp là chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn mửa, đổ nhiều mồ hôi, tụt huyết áp… Y học gọi là rối loạn tiền đình do di chuyển.

Chuẩn bị chỗ ngồi

– Nếu đi ô tô bạn nên chọn ngồi gần đầu xe, nhìn về phía trước với mục tiêu càng xa càng tốt, tránh nhìn sang 2 bên cửa sổ hoặc quay ngược lại chiều xe đang chạy.

– Nếu bạn đi tàu thuyền thì nên chọn những vị trí trên boong, phía sau thân tàu và tránh xa những chô có mùi xăng dầu. Nên nhìn với mục tiêu xa, tránh nhìn mũi tàu hoặc nhìn xuống nước.

– Nếu bạn đi máy bay, hãy tránh nhìn ra ngoài cửa sổ khi máy bay di chuyển lên – xuống.

Nếu bạn hay bị say tàu xe, thì khi đi các bạn không nên đọc sách báo, không sử dụng các chất kích thích như thuốc lá hay cà phê…. Đừng ăn quá no hay quá đói, uống từng ngụm nhỏ nếu khát nước. Giữ cho mình thật thoải mái, thở nhẹ và đều. Nếu có người bên cạnh, hãy bắt chuyện với họ và nói chuyện thật vui vẻ, bạn sẽ thấy thoải mái và quên đi cảm giác “say” đấy.

Một số cách chống say tàu xe

– Ngâm một lát gừng nhỏ trong miệng hoặc băm nhỏ gừng pha với nước ấm cùng một chút đường để uống, gừng có tác dụng làm dịu dạ dày và giúp chống cảm giác buồn nôn, say tàu xe.





– Nếu không sử dụng được trà gừng sống thì có thể dùng kẹo gừng. Ngậm kẹo gừng rất tốt vì trong kẹo gừng có chất ngọt sẽ giúp người đi xe ô tô tăng cường tuần hoàn não bớt chóng mặt, đau đầu.

– Sử dụng ô mai (nếu ô mai gừng thì càng tốt): bạn có thể ngâm hoặc nhai ô mai khi đi tàu xe vừa nói chuyện với bạn bè, cách này rất dễ dàng nhưng lại khá hiệu quả để chống say xe.

- Trước khi lên xe khoảng 1 tiếng, lấy 1 quả quýt bóc vỏ, gấp đôi vỏ quýt, đặt vào giữa hai lỗ mũi và lấy tay nặn cho bắn ra những tinh dầu có kèm theo mùi thơm, có thể hít 10 lần như vậy.

- Ăn uống đầy đủ bữa (nhưng đừng quá no) ít nhất một giờ trước thời điểm khởi hành. Cần tránh các thức ăn quá béo, có chất cồn và các chất kích thích như trà hay cà phê.