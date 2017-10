Trao học bổng Toyota 'Vòng tay nhân ái' tại Đắk Lắk

Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) vừa phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) tổ chức lễ trao học bổng “Vòng tay nhân ái” với tổng trị giá 405 triệu đồng cho chín học sinh là con của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk. Mỗi suất học bổng trị giá 45 triệu đồng nhằm giúp các em có thêm cơ hội tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.





Chủ tịch Quỹ TVF trao biểu trưng trị giá 405 triệu đồng cho đại diện Đắk Lắk

Đắk Lắk là tỉnh thứ hai được lựa chọn cho chương trình ý nghĩa này do có tỉ lệ nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông khá cao ở khu vực Tây Nguyên (lần đầu tại tỉnh Lào Cai). Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thu Hoàng - Chủ tịch Quỹ TVF, Phó TGĐ Toyota Việt Nam nhấn mạnh: “Bên cạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tất cả chúng ta cùng nâng cao ý thức an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh hơn vì một Việt Nam an toàn, hạnh phúc”.





Trao chín suất học bổng dành cho con em của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk

Trải qua hơn 10 năm thành lập, Quỹ TVF luôn không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội với phương châm và mục tiêu “Mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng sở tại”. Chính vì vậy, TVF liên tục triển khai các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế. Trong đó, an toàn giao thông luôn được coi là ưu tiên hàng đầu.





Gia đình và đại diện chính quyền tại lễ trao học bổng “Vòng tay nhân ái”

Trong đó, tiêu biểu là chương trình hợp tác cùng Ủy ban ATGTQG trong chuỗi các hoạt động đã và đang được triển khai như: Chiến dịch tuyên truyền các thông điệp về ATGT kêu gọi tất cả người điểu khiển ô tô tại Việt Nam tạo dựng thói quen: “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Không lái xe khi đã uống rượu/bia” và “Thắt dây an toàn khi lái xe”; trao tặng xe Toyota Hilux cho Phú Thọ, Hòa Bình và Yên Bái nhằm hỗ trợ công tác tuần tra giao thông, góp phần cải thiện các vấn đề về ATGT trên các tuyến đường huyết mạch; giảm tỉ lệ tử vong, tai nạn giao thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc...