Mua ô tô điện giá rẻ: Coi chừng không được chạy

Các quy định pháp luật liên quan - Điều 53 Luật Giao thông đường bộ quy định xe cơ giới lưu thông trên đường phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp. - Điều 59 Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển ô tô trong đó có ô tô điện phải có giấy phép lái xe. Thông tư 86/2014 của Bộ GTVT nêu rõ người điều khiển xe điện bốn bánh chở người phải có giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên. - Người điều khiển ô tô điện không có giấy đăng ký xe, không gắn biển số, không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường… sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Nghị định 171/2013/NĐ-CP (mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng hoặc tịch thu nếu là xe nhập lậu - PV). __________________________________ Mấy hôm nay, tôi lướt Facebook thấy người ta rao bán ô tô điện bốn chỗ. Thấy chiếc xe nhỏ gọn, có thể chở được bốn người trong gia đình và giá lại rẻ tôi đã tính đặt hàng. Giờ nghe nói tôi mới biết xe này có nguồn gốc Trung Quốc, chưa kiểm định chất lượng. May mắn là tôi chưa mua, chứ dùng xe này chở trẻ con ra đường thì nguy hiểm lắm. Chưa kể xe này chạy ra đường là bị CSGT xử lý liền. Chị ĐÀO NGỌC NHƯ

(35 tuổi, ngụ Tân Phú, nhân viên văn phòng) Trước đây tôi có nhập về mấy xe và bán tại Đà Nẵng nhưng đến nay đã hết hàng. Nếu anh cần, tôi sẽ dò hỏi để nhập tiếp vì hiện nay việc nhập khẩu loại xe này rất khó. Chủ tài khoản Facebook “Ô tô điện” trao đổi với PV qua số điện thoại 0914.464.xxx