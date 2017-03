Triển lãm xe của James Bond

Daniel Craig vai Bond với chiếc Aston Martin DB5 trong Skyfall (2012) - Ảnh: AP

Khán giả sẽ tận mắt chiêm ngưỡng hơn 50 phương tiện di chuyển gắn liền với hình tượng Bond trong các cuộc rượt đuổi, như chiếc “Wet Nellie” Lotus Esprit S1 trong phim The spy who loved me (1977), chiếc Rolls-Royce Phantom III trong Gold finger (1964), chiếc Aston Martin DB5 trong tất cả 6 bộ phim... Triển lãm cũng sẽ trưng bày các mô hình xe thu nhỏ và nhiều đạo cụ đã được dùng trong loạt phim này.

Theo Xuyên Vân (TTO, jamesbondlifestyle.com)