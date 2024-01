1 cán bộ kiểm lâm bị bắt vì liên quan đến vụ vận chuyển lâm sản trái phép

(PLO)- Sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an 7 tỉnh, thành phố, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn một số vấn đề.