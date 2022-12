1 cô gái nghi bị giết trong dãy ki ốt ở Bình Dương trong tình trạng khỏa thân

(PLO)- Theo bạn của nạn nhân, cô gái tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ngày 20-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an TP Thuận An điều tra nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Sự việc xảy ra vào tối 19-12, nạn nhân được xác định là TAT (34 tuổi, quê An Giang), được phát hiện tử vong tại một kiot nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc phường Thuận Giao.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 19-12, một số người dân thấy một số phụ nữ (hành nghề chung cùng nạn nhân) nhờ mọi người chở T đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Theo lời kể của bạn nạn nhân, thời điểm phát hiện vụ việc thì trên người T không còn dây chuyền, điện thoại, đồng hồ, nhẫn và trong tình trạng khỏa thân.

Tối hôm xảy ra vụ việc, bạn của nạn nhân thấy một người khách vào bên trong. Tuy nhiên, rất lâu sau không thấy T ra ngoài, khi đi kiểm tra thì mọi người phát hiện người này đã tử vong, người khách cũng bỏ đi từ lâu.

