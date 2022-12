Đánh người để giải cứu vợ con rồi bị tội giết người

Ngày mai (16-12), TAND Cấp cao tại Đà Nẵng sẽ xử phúc thẩm vụ án giết người xảy ra tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phiên phúc thẩm được mở do có kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Văn Phụng (76 tuổi, ngụ thôn Tân Thành).

Cầm gậy giải cứu vợ con

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9-2022, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Văn Phụng bảy năm tù về tội giết người.

Bản án sơ thẩm xác định: ông Nguyễn Văn Phụng và em ruột là bà Nguyễn Thị Dậu sống gần nhà nhau tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc. Năm 2018, con rể bà Dậu là Nguyễn Văn Vinh nhận đóng cho con ông Phụng là Nguyễn Phương Phi một bộ bàn ghế gỗ. Ông Phi cho rằng Vinh đóng bàn ghế không đảm bảo chất lượng nên hai gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 7-1-2020, hai gia đình xảy ra cãi vả, xô xát nhau trước nhà bà Dậu. Trong lúc xô xát, con rể bà Dậu là Trần Quang Hinh đánh vợ của ông Phi. Ông Phi thấy vậy liền xông vào đánh Hinh thì bị Hinh cùng hai người bạn là Nguyễn Vũ Kiệt, Lê Hoàng Linh đánh bất tỉnh.

Cũng lúc này, bà Dậu và con gái nắm tóc kéo lê vợ và con gái ông Phụng dưới đường. Ông Nguyễn Văn Vinh đang khom người can ngăn những người phụ nữ.

Ông Phụng từ trên nhà đi xuống thấy con trai bị đánh bất tỉnh, vợ và con gái bị kéo lê dưới đường. Ông Phụng chạy đến bờ đìa nuôi thủy sản lấy cây gỗ dài khoảng 1,5 m đánh một cái trúng ông Vinh làm người này ngã xuống đất bất tỉnh. Ông Phụng liền bị nhóm Hinh khống chế, lấy cây gỗ.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa, ông Vinh bị chấn thương vùng đầu, gây nứt xương đỉnh và cung tiếp phải, nứt cánh lớn xương, nứt cánh lớn xương bướm phải, tụ máu dưới màng cứng. Tỉ lệ tổn thương cơ thể 38%.

Nạn nhân không biết ai đánh

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX căn cứ vào lời khai của các nhân chứng xác định bị cáo Phụng đã dùng cây gỗ đánh một cái trúng đầu ông Vinh gây thương tích 38%. Tòa nhận định hành vi dùng cây gỗ nguy hiểm đánh vào vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể.

HĐXX cho rằng do được cấp cứu, điều kịp thời nên ông Vinh không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Trong khi đó, trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông Phụng luôn kêu oan, cho rằng ông chỉ đánh một cái duy nhất vào cánh tay phải của ông Vinh. Liền đó, ông bị người khác khống chế, tước cây gỗ; sau đó ông bỏ chạy.

Ông Phụng cho rằng mình không đánh trúng đầu ông Vinh như cáo buộc của VKS. “Tôi đã già yếu, mắt mờ nên tôi ra chậm. Khi thấy con trai tôi bị đánh bất tỉnh, vợ và con gái tôi bị người ta nắm tóc kéo lê trên đường, tôi cầm cây chạy lại tìm cách cứu vợ con.

Thế nhưng, suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tố tụng không xem xét bối cảnh khiến tôi phải cầm cây đánh ông Vinh. Họ chỉ căn cứ lời khai các nhân chứng cho rằng tôi đánh trúng đầu ông Vinh để truy tố tôi tội giết người”- ông Phụng bày tỏ.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Vinh khai bị đánh hai lần. Lần đầu bị ông Phụng đánh vào cánh tay phải như ông Phụng khai. Lần thứ hai, ông bị đánh vào đầu và ngất xỉu nên không xác định được ai là người đánh mình.

Nhiều người làm chứng khai thấy ông Phụng đánh ông Vinh nhưng không xác định trúng chỗ nào. Hai người làm chứng khác khai thấy ông Phụng đánh trúng đầu ông Vinh là ông Trần Quang Hinh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Cư. Trong đó, ông Hinh là anh em cột chèo với ông Vinh (bị hại), còn bà Cư là con dâu của bà Dậu (bà Dậu là mẹ vợ bị hại). Lời khai của một số nhân chứng khác là bạn của ông Hinh lại có nhiều mâu thuẫn, bất nhất.

Sửa biên bản ghi lời khai

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Phụng dẫn tài liệu vụ án cho thấy kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận biên bản ghi lời khai ngày 8-1-2020 của trưởng công an xã Cam Thành Bắc tại trụ sở Công an xã này có sửa chữa. Cụ thể, chữ “v” bị sửa thành chữ “đ”.

Theo vị luật sư, biên bản ghi lời khai có dấu hiệu sửa từ chữ “vai” thành chữ “đầu”. Luật sư cho rằng việc sửa chữa chữ viết từ “vai” sang “đầu” là vi phạm quy định pháp luật tố tụng hình sự. Đây là một trong những nội dung quan trọng, làm thay đổi bản chất của vụ án, là cơ sở để cơ quan điều tra kết tội ông Phụng.

Trong khi đó, việc sửa chữa chữ viết trong biên bản của trưởng công an xã Cam Thành Bắc không đúng quy định do những điểm sửa chữa trong biên bản không có xác nhận bằng chữ ký của người liên quan.