1 công chức hộ tịch xã ở Quảng Nam bị bắt vì cung cấp bản sao sai quy định 08/10/2024 12:41

(PLO)- Làm trái quy định, 1 công chức hộ tịch xã Tam Anh Bắc bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 8-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Vũ (41 tuổi, ngụ xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Công an bắt công chức hộ tịch xã Tam Anh Bắc về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: CA

Bị can Vũ là công chức hộ tịch xã Tam Anh Bắc, được phân công tiếp nhận giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND xã Tam Anh Bắc.

Trong quá trình giải quyết các thủ tục chứng thực, làm thủ tục thừa kế cho ông NQT (34 tuổi, ngụ xã Tam Anh Bắc), Vũ đã thực hiện không đúng quy định về cung cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch nhằm tạo điều kiện cho ông này được nhận thừa kế 8 thửa đất trái quy định.

Hành vi của Vũ gây thiệt hại đến phần tài sản thừa kế của bà NTT (46 tuổi, ngụ xã Tam Anh Bắc) hơn 311 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.