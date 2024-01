(PLO)- Công an TP.HCM bắt, thực hiện việc khám xét nơi ở của cộng tác viên của một cơ quan báo chí có văn phòng tại TP.HCM.

Ngày 5-1, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt Lê Xuân Đào (28 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Video: 1 cộng tác viên báo chí bị công an bắt vì cưỡng đoạt tài sản ở quận 12.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) phát hiện một nhóm phóng viên, công tác viên chuyên đi tìm những công trình, nhà xe, cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định pháp luật để cưỡng đoạt tài sản nên lên kế hoạch theo dõi.

Đào được xác định cùng đồng phạm thay nhau vào tiếp cận nạn nhân để tạo áp lực, buộc đưa tiền nếu không sẽ bị cho đăng báo các sai phạm.

Đào nghe đọc lệnh bắt

Sau thời gian theo dõi, thu thập, PC02 đã bắt quả tang Đào đang cưỡng đoạt tài sản của một người dân trên địa bàn quận 12, TP.HCM với số tiền 27 triệu đồng.

Cùng với việc bắt giữ, công an cũng đưa Đào về nhà ở hẻm đường An Phú Đông 9 (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) để thực hiện việc khám xét.

Đào được xác định là CTV của một tờ báo có trụ sở chính ở Hà Nội. Ông Đào sau đó được đưa về trụ sở Công an phường An Phú Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an kêu gọi, ai là đồng phạm của Đào hãy đến Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng; người nào từng là nạn nhân của người này đến công an cung cấp thông tin.

