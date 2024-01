Công an TP.HCM phá rã nhiều băng nhóm tội phạm trong năm 2023

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức buổi Gặp mặt báo chí, thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024, chiều 3-1.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã đồng hành với Công an TP.HCM trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến với người dân.

Phá nhiều vụ án lớn

Theo Phòng Tham mưu (PV01), Công an TP.HCM, trong năm 2023, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Công an TP.HCM cho biết, năm 2023 được đánh giá là có bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung đấu tranh, khám phá 607 vụ cướp, cướp giật tài sản (đạt 78,6%), bắt 925 người.

Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024. Ảnh: NT

Đối với tín dụng đen, công an TP đã khởi tố 115 vụ, 262 bị can; xử lý hành chính 31 vụ, 36 người. Đã triệt xóa 27 ứng dụng công nghệ cho vay “tín dụng đen” như: Goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay…

Công an TP đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TP triển khai Kế hoạch tuyên truyền bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo trái quy định, đặc biệt là các nội dung quảng cáo về “tín dụng đen”… thu hút hàng chục ngàn học sinh, sinh viên, nhân dân tham gia.

Từ các tờ rơi quảng cáo, công an đã rà dựng, lên danh sách gần 400 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với 50 người nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen; truy xét, khởi tố 21 vụ án/54 bị can.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: NT

Với tội phạm ma túy, Công an TP triệt phá 2.249 vụ, 4.932 đối tượng (tăng 955 vụ, tương ứng 73,8%); thu giữ gần gần một tấn ma túy các loại, 37 khẩu súng, 253 viên đạn các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Trong đó, công an TP phối hợp C04, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, thu giữ khoảng 11kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng, nước súc miệng, sau đó thuê các tiếp viên xách tay, vận chuyển từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP thông tin đến các cơ quan báo chí. Ảnh: NT

Qua đấu tranh mở rộng đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, bốn khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan, giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng.

CATP cũng đã tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức mua bán, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép trong các căn hộ, chung cư cao tầng trên địa bàn, lập 8.576 hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng thông tin đến các cơ quan báo chí một số vụ án mới khám phá gần đây. Ảnh: NT

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, CATP phát hiện, đấu tranh 1.583 vụ, 1.600 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 1.010 vụ, 1.026 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Đối với đại án về các hành vi tiêu cực liên quan tới hoạt động đăng kiểm trên cả nước. Cơ quan CSĐT thuộc CATP đã khởi tố bảy vụ/233 bị can…

Phá rã nhiều băng nhóm trong cao điểm tấn công tội phạm

Theo Công an TP, trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ghi nhận xảy ra 247 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 65 vụ so với liền kề (tương ứng -20,83%); bắt 225 đối tượng; đấu tranh, triệt xóa 17 băng nhóm, 132 đối tượng.

Công an triệt phá 12 băng nhóm, 28 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thủ đoạn đê hèn để bắt người vay trả nợ; truy xét, xử lý nghiêm đối tượng tạt chất bẩn để đòi nợ.

Tang vật trong vụ án Công an TP.HCM phối hợp với C04... khám phá chuyên án ma túy được giấu trong tuýp kem đánh răng. Ảnh: HT

Như PC02 khám phá chuyên án cướp tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 360%/năm để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng; khi con nợ chậm trả tiền, các đối tượng tìm đến nhà dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp, đánh người để siết tài sản và bắt ép phải viết giấy nhận nợ.

Đấu tranh triệt phá đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (xe gắn máy) với quy mô lớn. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với thủ đoạn mua gần 4.000 xe gắn máy không rõ nguồn gốc, không giấy đăng ký sau đó hợp thức hóa thành xe mới để bán ra thị trường.

Công an TP đã kiềm chế, trấn áp mạnh các băng nhóm, đối tượng cướp, cướp giật tài sản (giảm 11 vụ - tương ứng 31,42% so với liền kề và điều tra khám phá đạt 87,5%).

PC02 cũng tập trung, triệt phá nhiều đường dây hoạt động mại dâm trong thời gian qua.

Lãnh đạo PC02 cũng khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, đặc biệt là đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Ông cho biết, lực lượng công an không bao giờ làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin qua điện thoại, yêu cầu chuyển khoản…

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết năm qua, tội phạm xâm phạm sở hữu còn diễn biến phức tạp. PC02 là lực lượng chủ công trong đấu tranh với loại tội phạm xâm phạm sở hữu. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, PC02 đã lập 10 tổ 363 tăng cường tuần tra, phối hợp với các tổ tuần tra quận huyện để tấn công các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu. “Chúng tôi và các đơn vị địa phương thực hiện tuần tra 24/7, không có giờ nghỉ để tấn công, trấn áp tội phạm xâm phạm sở hữu. Mục tiêu của CATP là đánh mạnh, đánh trúng vào nơi tiêu thụ tài sản để cắt cầu, giảm cung, hạn chế tối đa loại tội phạm này” – trung tá Hưng nói.

Đại tướng Tô Lâm điểm lại các kết quả nổi bật của Công an TP.HCM năm 2023 (PLO)- Bộ Trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy TP.HCM đã điểm lại những kết quả nổi bật, những điểm sáng đáng ghi nhận của Công an TP.HCM trong năm 2023.

Nguyễn Tân