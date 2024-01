1 công ty ở Hậu Giang trốn thuế hơn 811 triệu đồng

(PLO)- Công an Hậu Giang xác định công ty TNHH TMDV mỹ phẩm GOODSKIN có hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 811 triệu đồng.

Ngày 26-1, tin từ Công an Hậu Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty TNHH TMDV mỹ phẩm GOODSKIN (trụ sở tại ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy). Hồ sơ vụ án này được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang tống đạt Quyết khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty TNHH TMDV mỹ phẩm GOODSKIN. Ảnh: CAHG

Thông tin ban đầu, tháng 7-2023, Cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang tiếp nhận tố giác tội phạm đối với công ty TNHH TMDV mỹ phẩm GOODSKIN có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an đã tiến hành xác minh, làm việc với công ty và những người có liên quan.

Qua hồ sơ thu thập trong quá trình xác minh, Công an xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 7-2023, bà NTTT (39 tuổi, giám đốc công ty) kinh doanh mỹ phẩm với số lượng lớn.

Theo cơ quan công an, tổng doanh thu chứng minh được hơn 36,7 tỉ đồng, nhưng số tiền nộp thuế chỉ hơn 12,7 triệu đồng.

Từ kết quả điều tra theo quy định, Công an Hậu Giang chứng minh được tổng số tiền trốn thuế của công ty mỹ phẩm GOODSKIN hơn 811 triệu đồng.

CHÂU ANH