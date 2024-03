1 cựu hiệu trưởng trường dân tộc nội trú bị bắt về tội tham ô

(PLO)- Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam cựu hiệu trưởng một trường học trên địa bàn để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ngày 9-3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nam, cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp. Ông Nam bị khởi tố điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ngôi trường nơi ông Nguyễn Văn Nam từng công tác. Ảnh: Vũ Long

Trước đó, năm 2022, ông Nam bị tố cáo vi phạm về tài chính, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn...

Tháng 10-2022, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông có kết luận, xác định một số nội dung tố cáo đúng. Qua đó, Sở GD&ĐT yêu cầu đơn vị liên quan thu hồi 71 triệu đồng phụ cấp ưu đãi đã thanh toán cho ông Nam.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những vi phạm của ông Nam.

Đầu năm 2023, ông Nam có đơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp. Sau đó, Sở GD&ĐT chấp thuận nguyện vọng của ông này.

TIẾN THOẠI