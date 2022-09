1 đối tượng ở Đắk Lắk bị bắt vì đăng Facebook xuyên tạc, chống phá nhà nước

Ngày 8-9, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đặng Đăng Phước (59 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Việc bắt tạm giam Phước là để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019 đến nay, Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm nhưng ông không chấp hành, tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt, cực đoan hơn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.