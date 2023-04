1 giám đốc bị lừa tiền tỉ vì muốn thi công 'gói thầu 56 tỉ đồng'

(PLO)- Để có tiền tiêu xài, Tuấn đi nói với một giám đốc công ty xây dựng rằng muốn sang nhượng phần thi công gói thầu 56 tỉ đồng.

Chiều 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Trần Anh Tuấn (46 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án này là một giám đốc của công ty chuyên làm xây dựng ở huyện Yên Thành (Nghệ An).

Thời gian qua, Tuấn giới thiệu với giám đốc này rằng Tuấn được một công ty khác bàn giao lại gói thầu 56 tỉ đồng trên địa bàn Nghệ An và Tuấn nhường lại “suất thi công” cho người khác. Tuấn cũng ra giá ai muốn thi công gói thầu đó thì trích cho Tuấn 18%.

Tuấn cũng nói bản thân quen biết nhiều người có địa vị xã hội, có mối quan hệ lớn. Ông giám đốc nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 1,2 tỉ đồng để được thi công gói thầu 56 tỉ nêu trên.

Nhận được tiền, Tuấn ăn chơi, tiêu xài. Sau thời gian chờ đợi giám đốc nêu trên tìm hiểu mới biết bản thân mình đã bị lừa. Lúc đó, Tuấn chỉ trả lại cho bị hại số tiền 100 triệu đồng rồi chặn số điện thoại.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã lập chuyên án, bắt giữ được Tuấn khi đang bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

ĐẠI HUỆ