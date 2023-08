1 group trên Facebook có hành vi giả mạo ngân hàng

(PLO)- Làm việc với công an, cả hai thừa nhận hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, chưa kiểm chứng... gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự.

(PLO)- Điểm tin An ninh trật tự trong tuần này: Cập nhật thông tin vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào công ty; Cảnh tan hoang bên trong ngôi nhà nghi nổ bình ga ở phố Yên Phụ, Hà Nội; Khởi tố bị can với tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong; Tòa quân sự trả hồ sơ vụ cựu quân nhân tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận; Khởi tố bị can đối với cựu cán bộ công an bắt cóc bé trai 7 tuổi.