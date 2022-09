1 ngày, tòa Cần Thơ xử 2 vụ án bằng hình thức trực tuyến

Ngày 21-9, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm ba vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có hai vụ được xét xử bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, hai vụ xét xử trực tuyến gồm các bị cáo Huỳnh Quan Tuấn, Trần Thúy Vi bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Đinh Ngọc Duy bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Một vụ xét xử trực tiếp tại tòa đối với bị cáo Võ Tuấn Khanh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Để thực hiện xét xử trực tuyến, tòa phải chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ tại hai điểm cầu Nhà tạm giữ - Công an quận Bình Thủy và TAND TP Cần Thơ. Các bị cáo tham dự phiên tòa xử trực tuyến có mặt tại điểm cầu Nhà tạm giữ - Công an quận Bình Thủy.

Sau khi xét xử, tòa phạt bị cáo Duy 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt bổ sung bị cáo này 20 triệu đồng.

Bị cáo Khanh bị phạt 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Bị cáo Tuấn bị phạt 17 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Bị cáo Vy bị phạt 15 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng, cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vụ thứ nhất, lúc 17 giờ 50 ngày 20-12-2021, Cơ quan CSĐT – Công an quận Ninh Kiều phát hiện Đinh Ngọc Duy đang chạy xe máy trên đường Lê Anh Xuân để chuẩn bị bán ma túy cho người tên Tuấn (Romeo) nên thực hiện lệnH khám xét khẩn cấp với Duy. Tối cùng ngày, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Duy. Qua đó, công an thu giữ ma túy của Duy gồm hơn 28 gram loại MDMA và hơn 27 gram loại Ketamine.

Duy khai đã bán ma túy được khoảng 1 tháng trước khi bị bắt. Duy nhận ma túy của người tên Trọng Có ở TPHCM (không rõ lai lịch) rồi bán lại cho người mua theo chỉ đạo của Có. Tổng cộng Duy đã giao khoảng 10 lần cho 4-5 người mua.

Vụ thứ 2, Huỳnh Quan Tuấn và Thoại (không rõ lai lịch) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Vào ngày 8-1-2022, Thoại liên lạc với Tuấn qua ứng dụng Messenger nhờ Tuấn qua hẻm 149 Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM lấy một gói đồ đem về Cà Mau cho Thoại rồi Thoại sẽ chỉ cho Tuấn cách kinh doanh cua Cà Mau nên Tuấn đồng ý.

Sau khi lấy được gói đồ, Tuấn rủ bạn gái là Trần Thúy Vy cùng đi xuống Cà Mau để giao gói đồ cho Thoại thì Vy đồng ý. Cả hai đón xe từ TP.HCM đi Cà Mau giao gói đồ cho Thoại. Khi Thoại mở gói đồ kiểm tra thì Tuấn biết đó là ma túy…

Thoại đưa cho Tuấn 600.000 đồng để trả tiền xe và kêu Tuấn mang gói đồ về Cần Thơ sẽ có người liên lạc Tuấn để lấy ma túy. Dù biết gói đồ là ma túy nhưng Vy vẫn đồng ý với Tuấn vận chuyển về Cần Thơ…

Sáng 10-1-2022, Vy và Tuấn bắt xe từ Cà Mau về Cần Thơ thì cả hai bị công an kiểm tra, thu giữ gói ma túy có khối lượng gần 31 gram, loại Methamphetamine.

Vụ thứ ba, khoảng 23 giờ 20 ngày 15-6-2022, sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Võ Tuấn Khanh đang chạy xe ô tô trên địa bàn quận Cái Răng. Qua đó, công an thu giữ gần 140 gram ma túy loại MDMA; hơn 198 gram ma túy loại Ketamine.

Khanh khai, thông qua ứng dụng Telegram, Khanh nhận lời vận chuyển ma túy thuê từ TP.HCM về Cần Thơ cho người đàn ông (không rõ lai lịch) với tiền công 15 triệu. Người này cho biết trước, ma túy gồm 400 viên thuốc lắc và 2 lạng Khay (200 gram Ketamine), đồng thời chỉ cách thức đi nhận và giao ma túy…

Khi nhận đủ số ma túy, Khanh điều khiển xe về đến TP Cần Thơ thì bị phát hiện và thu giữ toàn bộ ma túy như trên.