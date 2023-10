(PLO)- Người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc trong lúc tắm biển ở Hội An không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 23-10, Đồn Biên phòng Cửa Đại (thuộc Bội đội Biên phòng Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể ông PHJ (24 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mất tích khi tắm biển.

Trước đó, chiều 22-10, ông J và ông LJH (24 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tắm biển tại bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam). Khi tắm biển, ông J bị đuối nước mất tích.

Nhận tin, Đồn biên phòng Cửa Đại đã cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển.

Đến chiều 23-10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông J tại khu vực bờ biển Cửa Đại.

Được biết, mấy ngày nay tỉnh Quảng Nam có mưa nhỏ, vùng biển ven bờ có sóng lớn, nguy cơ đuối nước khi tắm biển rất cao.

THANH NHẬT