1 nhóm người dùng tiền giả mua vé số

(PLO)- Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 2 vụ việc có nhóm phụ nữ sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua vé số...

Ngày 27-9, Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh hai vụ việc liên quan nhóm người sử dụng, tiêu thụ tiền giả trên địa bàn huyện.

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện đảo xuất hiện sự việc trên. Công an cũng đã phát thông tin cảnh báo đến người dân nâng cao cảnh giác, cung cấp thông tin về các đối tượng nghi vấn cho công an.

Theo ghi nhận ban đầu, sáng 26-9 ông NNH (75 tuổi) đang bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng - Võ Thị Sáu ở Côn Đảo thì có hai phụ nữ đi xe máy đến hỏi mua mỗi người năm tờ vé số và đưa cho ông H hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ông H đã đưa lại tiền thừa cho hai người.

Sau khi hai phụ nữ rời đi, ông H phát hiện hai tờ tiền trên có màu sắc bất thường, nghi ngờ là tiền giả nên đã đến trụ sở Công an huyện Côn Đảo trình báo. Bước đầu, công an xác định hai tờ tiền trên là tiền giả.

Chiều cùng ngày, một phụ nữ đưa tờ 500.000 đồng, mua của anh ĐHN 5 tờ vé số. Sau đó anh phát hiện tờ tiền có dấu hiệu giả nên trình báo Công an huyện Côn Đảo.

Theo Thượng tá Võ Minh Thuận, Trưởng công an huyện Côn Đảo, loại tiền giả mà các đối tượng mang đi tiêu thụ, bằng mắt thường có thể nhận biết được, như: Các tờ tiền có cùng số sê ri, màu sắc nhạt hơn và mỏng hoặc dày hơn so với tiền thật; hoa văn trơn tuột và không có độ ma sát như tiền thật; không có hình bóng chìm, không có nét in nổi…

Công an huyện đã khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với các thủ đoạn tiêu thụ tiền giả nêu trên.

M. CƯỜNG-T. KHÁNH