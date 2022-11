1 nữ chủ quán cà phê tại Long An bị sát hại, vàng và tiền mất

(PLO)- Công an tỉnh Long An xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, một số nữ trang, tiền và tài sản khác bị mất.

Trưa 26-11, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, đang tập trung phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Long An tiến hành điều tra truy xét vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Cầu Mồng Gà thuộc xã Long An, huyện Cần Giuộc.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 25-11, người dân ở gần quán cà phê do chị H.H.D (44 tuổi, ngụ Cà Mau) thấy có một thanh niên chạy xe máy đeo khẩu trang kín mặt rời khỏi quán với vẻ khả nghi.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhiều người đã đến gọi chị D. nhưng không thấy trả lời.

Khi mở cửa bước vào, người dân hốt hoảng phát hiện chị H. nằm gục trên nền gạch, người có nhiều vết thương nên hô hoán và báo công an.

Qua khám nghiệm, nạn nhân bị đâm khá nhiều nhát dao vào vùng ngực, bụng và trên đầu bị vật cứng đập chấn thương vùng não. Do mất nhiều máu và chậm phát hiện, chị D đã tử vong.

Theo người cháu của nạn nhân, khi nhận tin báo báo gia đình đã có mặt tại hiện trường chứng kiến khám nghiệm. Thường ngày chị D đeo nhiều vòng vàng. Tủ có gần 20 cây vàng (vàng 18K và 24K), cùng số tiền mặt kinh doanh nhưng khi chết đã không còn.

Tiến hành trích xuất camera an ninh trước nhà cho thấy, khoảng 12 giờ trưa, một thanh niên chạy xe máy vào quán uống cà phê một mình, gần 3 giờ sau mới rời đi.

Camera ghi nhận được biển số xe, vóc dáng của thanh niên này. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra truy bắt hung thủ.

