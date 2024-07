1 phụ nữ bị bắt vì xúc phạm, lăng mạ công an 04/07/2024 16:45

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Nông bị bắt vì lợi việc khiếu nại, tố cáo đã xúc phạm, lăng mạ công an.

Ngày 4-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Mai Diệp Thảo (43 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an đọc lệnh bắt bà Mai Diệp Thảo vì hành vi lăng mạ công an. Ảnh: MQ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Đắk Mil đã hai lần xác minh, qua đó kết luận đơn tố cáo của bà Thảo cho rằng bị đánh, bị cướp tài sản là không có cơ sở. Công an huyện Đắk Mil quyết định không khởi tố vụ án và được VKSND cùng cấp thống nhất quan điểm.

Không chấp nhận kết quả này, bà Thảo tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Tuy vậy, bà Thảo lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, nhiều lần đến Công an xã Đức Minh, Công an huyện Đắk Mil chửi bới, dùng lời nói lăng mạ công an.

Theo cơ quan công an, bà Thảo đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Tik Tok, Youtube cá nhân đăng tải các video có nội dung thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an huyện Đắk Mil và một số cán bộ công tác tại Công an huyện này.

Cơ quan công an xác định các video của bà Thảo thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân vào pháp luật của Nhà nước, hạ thấp uy tín của cơ quan nhà nước; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của những người thi hành pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng, an ninh, trật tự tại địa phương.