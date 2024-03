Vĩnh Long: Khởi tố 2 người lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 27-3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Chanh Đa Ra (34 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Kim Khiêm (46 tuổi, cùng ngụ địa phương), để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Thạch Chanh Đa Ra bị bắt tạm giam vì tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Bị can Kim Khiêm

Đối với Kim Khiêm, theo hồ sơ vụ án cho thấy bị can này từng có 1 tiền sự về hành vi đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, Kim Khiêm chưa nộp phạt và không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, Vĩnh Long cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Ve Sanal (37 tuổi) để điều tra về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Bị can Thạch Ve Sanal. Ảnh: CA

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công an kêu gọi các đối tượng liên quan hãy sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Trà Vinh: Phạt tù 2 người lợi dụng các quyền tự do dân chủ xuyên tạc lịch sử Việt Nam (PLO)- Bị cáo Thạch Cương và Tô Hoàng Chương đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các nội dung xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân.

HẢI DƯƠNG