Khởi tố người đàn ông lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Ngày 12-1, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Mạnh Tiến để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an tỉnh Bình Định, năm 2019, Tiến chiếm đất và xây dựng công trình trái phép tại khu quy hoạch dân cư thuộc thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.

Chính quyền các cấp tỉnh Bình Định đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, thanh tra, lập biên bản vi phạm và đã giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật. Tiến không chấp hành mà có những lời nói, việc làm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xâm phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, xúc phạm danh dự nhân phẩm một số cá nhân.

THU DỊU