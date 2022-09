Lãnh án tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 15-9, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo của bị cáo Phạm Tấn Hòa (52 tuổi).

HĐXX tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo này một năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định, bị cáo là công dân Việt Nam, được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Bị cáo hàng tháng nhận tiền bảo trợ xã hội nhưng lại không thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc, lên mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là có căn cứ, hình phạt tương xứng. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết mới nên không chấp nhận.

Trước đó, tại tòa, bị cáo nêu lý do kháng cáo là do bị cáo bị bệnh, đi lại khó khăn, đang điều trị bệnh nên xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an TP Cần Thơ phát hiện tài khoản Facebook “Hoa Pham” thường xuyên chia sẻ, bình luận nhiều bài viết có nội dung vi phạm pháp luật nên thông báo đến Đội An ninh – Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ để tiến hành xác minh làm rõ.

Qua đó, công an xác định tài khoản Facebook “Hoa Pham” là do Phạm Tấn Hòa trực tiếp quản lý và sử dụng nên tiến hành mời làm việc.

Qua điều tra, công an xác định vào năm 2019, bị cáo Hòa tạo tài khoản Facebook “Hoa Pham” để sử dụng.

Quá trình sử dụng Facebook, bị cáo Hòa đã nhiều lần chia sẻ, bình luận các bài viết và hình ảnh từ những tài khoản Facebook gồm “Đơn Cô Người”, “Bien Sach”, “Trần Hiệp”, “Đồng chí Lý Luận”, “Phan Rich Man”, “Ky Nguyen”, “Ray CC”. “Phương Vân”, “Nỗi đau dân tộc”, “Thy Nguyen”, “Dung Tranminh”, “Vượt Sông Dịch”, “Quốc Việt”, “Thuan VAN Nguyen”.

Những bài viết, hình ảnh từ những tài khoản Facebook nêu trên có nội dung không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến uy tín, vai trò quản lý đất nước của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tay đắc lực cho các thế lực thù địch, phản động trong, ngoài nước chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lật đổ chính quyền nhân dân.

Trong đó có 46 thông tin được giám định, mang nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước; 34 thông tin được giám định, mang nội dung tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; 13 thông tin được giám định, mang nội dung tuyên truyền, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chính quyền; 5 thông tin được giám định, có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.