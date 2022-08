Phạt 10 triệu đồng Tiktoker xúc phạm người miền Trung

(PLO)- Nguyễn Hoàng Minh bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phạt 10 triệu đồng do có nhiều tình tiết tăng nặng.

Ngày 22-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Minh, 23 tuổi, quê TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Nguyễn Hoàng Minh phạt 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do có các tình tiết tăng nặng như: mức độ tán phát thông tin sai sự thật rộng rãi, được nhiều lượt tương tác, quan tâm, dư luận lên án, bức xúc; vi phạm hành chính nhiều lần. Cũng theo công an tỉnh Lâm Đồng, trước đó, bản thân Minh từng xây dựng, chỉnh sửa, cắt ghép nhiều clip có nội dung sai sự thật khác nhau đăng tải trên kênh Tiktok. Ngay sau khi tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ kết quả xử lý đến Công an các đơn vị, địa phương có liên quan để tiếp tục làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hoàng Minh trước đây. Như PLO đã thông tin, ngày 5-8, Minh thực hiện video 1 phút 25 giây chủ đề là "Bạn nghĩ sao về người miền Trung" rồi đăng tải lên mạng xã hội, trong đó có cả TikTok "Hoàng Minh". Video có nhiều nội dung bị cho là thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Khi làm việc với cảnh sát, Minh thừa nhận chính mình đã sản xuất, chỉnh sửa nội dung, đăng tải video trên. Minh cho biết video được quay tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Sau khi bị công an mời lên làm việc, Minh cũng lên mạng xã hội nói lời xin lỗi vì đã đăng clip trên VÕ TÙNG