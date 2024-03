Trà Vinh: Phạt tù 2 người lợi dụng các quyền tự do dân chủ xuyên tạc lịch sử Việt Nam

(PLO)- Bị cáo Thạch Cương và Tô Hoàng Chương đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các nội dung xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân.

Ngày 20-3, TAND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Cương (37 tuổi) bốn năm tù và Tô Hoàng Chương (38 tuổi, cùng ngụ ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) ba năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, từ ngày 18-9-2021 đến 25-6-2023, Thạch Cương đã sử dụng tài khoản cá nhân Facebook tên là “Cuong Thach” thực hiện 11 lần đăng phát trực tiếp video clip của bản thân, 03 lần đăng tải hình ảnh, chia sẻ đoạn video clip của kênh nước ngoài. Còn Chương từ ngày 04-6-2021 đến 26-6-2023 sử dụng tài khoản Facebook tên là “TO Hoang Chuong” thực hiện 08 lần đăng, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video của cá nhân, trang mạng nước ngoài và video clip của Thạch Cương phát biểu.

Bị cáo Thạch Cương và Tô Hoàng Chương đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các nội dung xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Kết luận của Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh nhận định những bài viết, hình ảnh, video clip mà Cương và Chương đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo; xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; xuyên tạc, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an huyện Trà Cú, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú, bệnh viện sản nhi Trà Vinh và cá nhân các Bác sĩ bệnh viện sản nhi Trà Vinh.

Ngoài ra, Thạch Cương đã bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần, Tô Hoàng Chương đã bị xử phạt vi phạm hành chính 1 lần cùng về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng xã hội facebook, nhưng đều chưa chấp hành.

HẢI DƯƠNG - HỒ GIANG