1 phụ nữ bị tấn công bằng dao ngay cổng nhà nghi do chuyện tình cảm 07/12/2024 14:37

(PLO)- Nghi do mâu thuẫn tình cảm, một phụ nữ ở huyện Đức Hòa, Long An bị tấn công bằng dao vào vùng mặt, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 7-12, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Quý (37 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị NTTT (43 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), bị tấn công bằng nhiều nhát dao ngay trước cổng nhà.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Quý và chị T trước đây làm công nhân ở TP.HCM và có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, chị T phát hiện Quý có vợ và con nên đã cắt đứt quan hệ tình cảm. Dù vậy, Quý vẫn muốn níu kéo và nhiều lần tìm gặp chị T.

Chiều ngày 1-12, Quý chạy xe máy từ nhà ở xã Hiệp Hòa xuống xã Hòa Khánh Tây để tìm chị T.

Khi gặp chị T ngay cổng nhà, Quý đậu xe bên ngoài rồi bước vào bên trong. Sau đó, Quý rút con dao tấn công vào vùng mặt nạn nhân gây thương tích nặng.

Bị thương rất nặng nhưng chị T vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra, đồng thời van xin nhưng không được Quý buông tha.

Khi thấy chị T bất tỉnh, Quý đứng dậy bước ra xe máy nhưng đã bị công an bắt giữ đưa về trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây, sau đó lập hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Đức Hòa xử lý.

Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tình hình sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Công an đang thực hiện các thủ tục tố tụng để xử lý Quý theo quy định.