1 phụ nữ Campuchia mang hơn 1kg vàng, bạc trái phép qua Việt Nam bán

(PLO)- Đem hơn 1kg vàng, bạc qua Campuchia bán dùm em dâu nhưng không khai báo hải quan, Try Sophea bị bắt giữ và tuyên phạt 5 năm tù.

Ngày 8-2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Try Sophea (50 tuổi, ngụ Campuchia) năm năm tù về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, toà còn tuyên trục xuất Try Sophea ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi đã chấp hành xong án.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-6-2022, Chanh Somaly (ngụ xã Preah Bat Chan Chum, huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) nhờ Try Sophea (chị dâu) đem 4 túi nilon màu trắng và 1 túi nilon màu đen bên trong có chứa nhiều nhẫn, dây chuyền màu vàng từ Campuchia đến TP Châu Đốc để bán.

Try Sophea điều khiển xe mô tô đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thì để xe bên phía Campuchia rồi đi bộ đến khu vực cổng Barie số 1 làm thủ tục nhập cảnh nhưng không khai báo số vàng mang theo tại khu vực hải quan.

Khi đi đến cổng Barie số 2 thì Tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện Try Sophea và kiểm tra túi xách có 11 túi nilon màu đen bên trong chứa nhiều nhẫn, dây chuyền màu vàng.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng phát hiện túi áo khoác bên trái và bên phải của Try Sophea có 4 túi nilon màu trắng chứa nhiều bông tai, nhẫn. Tổng trọng lượng vàng là gần 1kg và gần 0,5kg bạc với tổng giá trị hơn 865 triệu đồng.

Đối với Chanh Somaly, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An giang đã yêu cầu phía Campuchia tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả, do đó công an sẽ điều tra xử lý sau.

HẢI DƯƠNG